Cambio social en España: un país más envejecido, laico, culto, feminista y polarizado

El trabajo, titulado 'España 2025, estructura y cambio social', es la obra más completa y amplia hasta la fecha para tratar de definir qué es España, según explicaron el presidente del CIS, José Félix Tezanos, y la también socióloga Constanza Tobío, coordinadores del estudio.

"Es una de las sociedades del ámbito europeo que ha experimentado más cambios en los últimos cincuenta o cien años", subrayó Tezanos, que describe a España como "un país en movimiento, en cambio constante".

Hace solo ochenta años, más del 50 % de la población activa trabajaba en el sector agrario, por apenas el 3 % ahora, dijo Tezanos, lo que refleja la "industrialización acelerada" y el enorme cambio social, superior al del entorno europeo, lo que influye en datos actuales, como la menor tasa de afiliación sindical.

Otro cambio fue la secularización acelerada, al pasar en medio siglo de dos tercios de católicos practicantes al 18,4 %, que en los menores de 30 años se queda en el 8 %, así como haber pasado también en un ciclo histórico corto de ser un país "tremendamente machista" a estar "en la vanguardia en conquistas del feminismo".

El aumento de la esperanza de vida hasta los 85 años, la mayor del mundo junto a Japón; la menor tasa reproductiva, una de las más bajas del mundo, y el mayor desempleo fueron asimismo destacados por el presidente del CIS.

La representación política más fragmentada y la mayor dificultad para que fragüen mayorías parlamentarias fue otro aspecto del cambio en España de la última década, similar al del entorno europeo.

Tezanos apuntó que la sociedad está políticamente más polarizada, algo que también ocurre en otras, como la estadounidense.

Tobío, por su parte, resaltó que la brecha de género "se sigue cerrando" con los años y hay menores diferencias entre hombres y mujeres en comparación con el entorno europeo, pese a que aún hay segregaciones.

En la vida pública la presencia femenina es similar a la masculina, salvo en las cúspides, lo que Tobío resumió en que hay igual número de mujeres y de hombres en concejalías, pero no en alcaldías.

En el último medio siglo, Tobío indicó un gran cambio en las relaciones sexuales y amorosas. Hace treinta años más de la mitad de la población solo había tenido relaciones sexuales con una persona en su vida, cuando ahora solo es el 23 %.

Las personas con relaciones con más de diez personas eran solo el 9 % en los años noventa y ahora son el 23 %.