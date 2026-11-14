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Policiales
14 de noviembre de 2026 - 02:01

Sicariato en Pedro Juan Caballero: asesinan a tiros a brasileño en una playa de vehículos

Un hecho de homicidio se registró en la noche del viernes en Pedro Juan Caballero. Resultó víctima un brasileño de 29 años, que hirió a uno de sus verdugos, según la Policía Nacional.

Por Eder Rivas
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Un caso de supuesto sicariato, ocurrió en la noche del viernes en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Resultó víctima Gabriel Amarilha Casco, brasileño de 29 años quien se encontraba con varias personas en el interior de una playa de vehículos, según la Policía.

El subcomisario Carlos Alsina, uno de los intervinientes, relató que los sicarios eran 4 en total y se movilizaron en 2 motocicletas para llegar al lugar. Agregó que la víctima reaccionó al ataque, hiriendo en el pecho a uno de los sicarios antes de que estos inicien la fuga.

El episodio de violencia extrema quedó registrado en imágenes de circuito cerrado de la playa de vehículos donde ocurrió el hecho, desde la llegada de los criminales, la reacción de la víctima y la fuga de los sicarios.

Gabriel Amarilha Casco, brasileño de 29 años, víctima de homicidio en Pedro Juan Caballero.
Gabriel Amarilha Casco, brasileño de 29 años, fue víctima de homicidio en Pedro Juan Caballero.

Supuesto sicario está hospitalizado

Según datos de la Policía Nacional, uno de los supuestos sicarios resultó herido y llegó por su cuenta a un sanatorio privado donde quedó internado, identificándose como Marcos Antonio Silva, de 33 años, cuyos demás datos son desconocidos hasta el momento.

Lea más: Asesinan a tiros a exconvicto en Pedro Juan Caballero

Desde la institución indicaron que no se descarta que uno de los tres sicarios que lograron huir también se encuentre herido ya que se presume que fue alcanzado por al menos un proyectil en el muslo.

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