La demanda de patentes europeas superó por primera vez las 200.000 peticiones en 2025

El estudio publicado este martes reveló que las solicitudes procedentes de Europa, incluidos los 39 Estados miembros de la OEP, aumentaron un 0,4 %, mientras que las provenientes de fuera de la región crecieron un 2,1 %.

"Este récord de solicitudes de patentes subraya la capacidad innovadora de Europa y su atractivo como mercado tecnológico global", aseguró el presidente de la OEP, António Campinos, en un comunicado.

Por sectores, el informático fue el líder en 2025, con un aumento del 6,1 % respecto del año anterior, impulsada por las solicitudes relacionadas con la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías cuánticas, con avances del 9,5 % y 37,9 %, respectivamente.

Según el informe, aunque Estados Unidos concentró la mayor parte de las solicitudes en informática, los innovadores europeos obtuvieron la mayor participación en estos dos campos.

Por otro lado, el sector de las comunicaciones digitales, impulsado por las tecnologías 6G, ocupó el segundo lugar y registró el mayor crecimiento global entre los principales campos (11,4 %), ámbito liderado por EE.UU., China y Europa.

La maquinaria eléctrica y energética se posicionaron en el tercer lugar, con un crecimiento del 5,3 %, un campo respaldado por un aumento en la innovación en baterías y dominado la República de Corea, China y Japón.

Los semiconductores también continuaron su tendencia al alza (7,6 %), en contraste con algunos sectores de la tecnología sanitaria, como el farmacéutico, que retrocedió un 6,3 %, y el biotecnológico, un 3,3 %.

Según la OEP, "los innovadores europeos lideraron en ocho de los diez principales campos tecnológicos, lo que demuestra fortaleza en una amplia gama de sectores".

Aunque EE.UU. retrocedió un 1,6 %, se mantuvo como el principal país de origen de las solicitudes de patentes europeas, seguido de Alemania (-2,2 %) y China (+9,7 %), que superó a Japón (+1,1 %) por primera vez.

Desde 2026, las solicitudes procedentes de China se han triplicado, mientras que las de la República de Corea se han duplicado en este periodo y han avanzado un 9,5 % en 2025.

Los Estados miembros de la OEP representan ahora el 43 % de las solicitudes, mientras que el 57 % procede de fuera de Europa.

Dentro de Europa, el crecimiento estuvo impulsado por Dinamarca (5,2 %), Austria (5 %), España (2,9 %) y, especialmente, Finlandia (44 %).

En cambio, líderes tradicionales disminuyeron sus solicitudes, como Suecia (4,3 %), Reino Unido (3,3 %) y Alemania.

Samsung, Huawei y LG mantuvieron su posición como los tres principales solicitantes en la OEP en 2025, mientras que empresas europeas como la finlandesa Nokia o la alemana Siemens situaron en el quinto y sexto lugar, respectivamente.

En 2025, el 26 % de las solicitudes originadas en Europa procedían de inventores individuales o pequeñas y medianas empresas, con un 7 % adicional de universidades y organizaciones públicas de investigación.