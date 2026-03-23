La empresa china Tencent integra agente de IA OpenClaw en su 'app' de mensajería WeChat

La compañía informó este domingo en un comunicado el lanzamiento del complemento 'ClawBot', que permite a los usuarios conectar OpenClaw a WeChat, la principal plataforma de mensajería del país, similar a WhatsApp pero también integrada con pagos, servicios y aplicaciones, y operar el agente mediante conversaciones, como si se tratara de una conversación convencional.

OpenClaw es un programa de código abierto que conecta modelos de lenguaje con un ordenador para ejecutar acciones en el sistema, como gestionar archivos, enviar correos electrónicos o interactuar con aplicaciones a partir de instrucciones en lenguaje natural.

En las últimas semanas se ha popularizado entre desarrolladores del país asiático, donde es conocido como "langosta" por su icono, y ha dado lugar a un rápido ecosistema de herramientas y adaptaciones locales.

El complemento en WeChat permite, entre otras funciones, resumir conversaciones, procesar documentos extensos, generar informes o automatizar tareas en ordenadores personales mediante comandos enviados desde el teléfono móvil, según informes de la prensa local.

Wechat cuenta a nivel mundial con más de 1.300 millones de usuarios, de los cuales la inmensa mayoría residen en el gigante asiático.

El anuncio de Tencent se produce en un contexto de creciente competencia entre grandes tecnológicas chinas como Baidu o Alibaba, que también han presentado en los últimos días sus propias plataformas de agentes de IA, en una carrera por posicionarse en un segmento emergente que promete automatizar tareas digitales de forma autónoma.

Sin embargo, el rápido desarrollo de estos sistemas ha ido acompañado de advertencias oficiales por parte de instituciones como el Ministerio de Seguridad del Estado, que alertó la semana pasada de que estos agentes requieren permisos elevados que pueden facilitar el acceso a datos sensibles o el control remoto de dispositivos.

Esta tendencia se enmarca en el rápido desarrollo de la IA en China, donde proliferan modelos de lenguaje de empresas como Baidu, Alibaba, DeepSeek o la propia Tencent, que han mostrado capacidades comparables a las de sistemas estadounidenses a menudo a un menor costo, aunque persisten dudas acerca de la viabilidad de su expansión por la censura ejercida por las autoridades.