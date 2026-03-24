La NASA da prioridad a una base lunar permanente tras un primer alunizaje en 2028

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, anunció en una rueda de prensa una estrategia de despliegue lunar por fases que será la más ambiciosa de la historia desde el programa Apollo (1961-1972) y que costará al menos 20.000 millones de dólares durante los próximos siete años.

Isaacman dijo que para poder abordar este nuevo plan acelerado pausarán el proyecto Gateway, que implica establecer una estación espacial en la órbita lunar cuya construcción involucraba a Northrop Grumman y Vantor.

A cambio propuso un plan dividido en tres fases que culminaría con tres hábitat permanentes en la luna, varios rovers (fabricados por Toyota), un reactor de fisión nuclear e instalaciones para procesar material lunar, obtener energía y materias primas para sostener una colonia permanente.

El paso esencial para esta ambiciosa hoja de ruta es que tenga éxito la misión Artemis II, que está previsto que la próxima semana envíe a cuatro astronautas a la órbita lunar, así como los operativos sucesivos para que la Artemis IV consiga devolver a la humanidad a la Luna a principios de 2028.

La NASA contará con Lockheed Martin, SpaceX y Blue Origin para probar vehículos de transporte y alunizaje en los próximos años y asegurarse de que pueden cumplir el intenso plan de alunizajes propuesto hoy por Isaacman: una misión lunar cada seis meses.

"Estados Unidos no va dejar nunca más la Luna", aseguró Isaacman, confirmado en su puesto a finales de diciembre.

China ha aumentado en los últimos años sus misiones de vehículos no tripulados en la Luna y se propuso poner a dos taikonautas en el satélite terrestre antes de 2030.

El proyecto es parte de la estrategia de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para transformar la NASA y promover el sector privado vinculado a sus proyectos dentro de la llamada Política Espacial Nacional.

El equipo del llamado proyecto "Ignition" cuenta con Dana Weigel, responsable del programa de la Estación Espacial Internacional (EEI), y el español Carlos García Galán, que es el principal responsable del programa Moon Base, como principales encargados de que esta estrategia se convierta en realidad en los plazos anunciados.