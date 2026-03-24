OpenAI cerrará Sora, su plataforma de generación de videos con IA

"Nos despedimos de Sora. A todos los que crearon con Sora, lo compartieron y construyeron una comunidad a su alrededor: gracias. Lo que crearon fue importante y sabemos que esta noticia es decepcionante", escribió este martes el equipo de Sora en su perfil de X.

En el mensaje, indicaron que pronto compartirán más información al respecto, incluyendo los plazos para la aplicación y su interfaz de programación (API).

El pasado diciembre, Disney anunció que invertiría mil millones de dólares en OpenAI y permitiría que las herramientas de plataforma de IA como ChatGPT y Sora utilicen sus personajes y propiedades para generar videos cortos a partir de las indicaciones de los usuarios.

Según NBC News, que cita a una fuente familiarizada con el asunto, el cierre de Sora supone que el acuerdo alcanzado con Disney, que habría permitido a los usuarios crear videos de más de 200 personajes de Disney, Marvel, Star Wars y Pixar, no siga adelante.

Un portavoz de la compañía declaró al portal que Disney "respeta la decisión de OpenAI de abandonar el negocio de la generación de video y reorientar sus prioridades hacia otros ámbitos".

"Seguiremos colaborando con plataformas de IA para encontrar nuevas formas de conectar con los fans allí donde se encuentren, adoptando de manera responsable nuevas tecnologías que respeten la propiedad intelectual y los derechos de los creadores", apuntó la fuente.

El acuerdo alcanzado entre ambas empresas suscitó entonces la crítica del sindicato de guionistas de EE.UU. (SWA, en inglés), que afirmó que seguiría luchando para proteger los derechos creativos de sus miembros en el contexto de la tecnología de IA.

El pasado septiembre, OpenAI presentó un nuevo modelo de Sora que creaba videos de mejor calidad y lanzó una aplicación independiente de la herramienta, que se convirtió en la más descargada en la categoría de fotos y videos de App Store.

La tecnológica se consolidó como uno de los gigantes tecnológicos más valiosos del mundo en febrero, cuando anunció una ronda de financiación histórica por 110.000 millones de dólares liderada por Amazon, SoftBank y Nvidia que elevó la prefinanciación de la compañía a 730.000 millones de dólares.