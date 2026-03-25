El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires creará un "distrito de inteligencia artificial"

"La iniciativa impulsa un ecosistema entre empresas, universidades y el sector público para liderar la revolución digital y atraer inversiones estratégicas que potencien la competitividad de Buenos Aires en la economía del futuro", afirmó el Ejecutivo local a través de un comunicado.

El plan contempla una serie de "incentivos fiscales, financieros y facilidades regulatorias" para que distintos actores del entramado de IA instalen sus sedes en un área delimitada en el centro capitalino, histórico núcleo de oficinas administrativas y comerciales de compañías, ministerios y sindicatos que sufrió una fuerte despoblación a partir de la pandemia de covid-19 y desde entonces no logró recuperarse.

“Donde había oficinas vacías, ahora habrá laboratorios y espacios de coworking. Vamos a revitalizar y reconvertir el microcentro. Desde allí se van a escalar los proyectos que marcarán las próximas décadas. Queremos que la zona céntrica sea un laboratorio vivo donde puedan testear sus desarrollos en la calle, con gente y en condiciones reales”, agregó el alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri.

El Gobierno capitalino ofrecerá exenciones de impuestos; apoyo financiero con tasas de interés especiales para quienes compren a través del estatal Banco Ciudad; y la creación de un "entorno virtual aislado y seguro dentro de un sistema informático" para el testeo de nuevas tecnologías.

De acuerdo a Macri, el objetivo de la creación del distrito es que Buenos Aires comience a "liderar el desarrollo tecnológico en la región".

Del anuncio del alcalde participaron representantes de empresas como Meta, Siemens, Microsoft, Oracle, Globant, Amazon Web Services, IBM, Lonq & The Quantum, Rocking Data/Apgreid, Sergio Nardini Altura Ventures, Salesforce y SAIA, entre otras.