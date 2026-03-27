Ballena jorobada varada en la costa alemana del Báltico logra liberarse por sí misma

Después de varios intentos infructuosos de ayudar al animal, el jueves, los equipos de rescate cavaron con una draga un canal en el banco de arena para que la ballena pudiera volver a aguas profundas y un buzo le mostró el camino hacia la libertad.

Hasta el jueves por la noche, la ballena había recorrido unos 40 metros y sólo le restaban unos diez metros más hacia la libertad, pero los rescatistas se vieron obligados a suspender la operación al llegar la noche por razones de seguridad, según informaron los medios.

El viernes por la mañana, el animal fue avistado en la bahía de Lübeck y se estaba desplazando a lo largo de la costa, en dirección a mar abierto, para lo cual estaba siendo escoltada por seis barcos de la Guardia Costera, la Sociedad Alemana de Salvamento Acuático (DLRG) y científicos.

No obstante, poco después al parecer volvió a extraviarse al ser avistada de nuevo cerca de donde había quedado varada, según informó la cadena ntv, por lo que los esfuerzos se centran ahora de nuevo en escoltarla a mar abierto.

Para que la operación pueda ser considera un éxito y se pueda afirmar que el animal está a salvo, deberá llegar todavía a aguas del Atlántico.