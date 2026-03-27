México llega por primera vez a la Antártida en un hito histórico para la ciencia del país

Aunque el proyecto fue aprobado en octubre del año pasado, científicos ya llevaban trabajando cinco años para hacer realidad esta iniciativa, que tiene el objetivo de que "más mexicanos tengan experiencia en asuntos antárticos", destacó la coordinadora de la expedición, Patricia Valdespino, desde el Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Parte del equipo de este organismo universitario participó en la travesía, que se realizó gracias al apoyo logístico de Ucrania, cuyas autoridades llegaron a un acuerdo científico para que la Primera Campaña Científica Antártica Mexicana (CAMEX 1) se convirtiera en una realidad.

El papel de Kiev fue "crucial", pues facilitó la base científica donde se quedaron algunos de los investigadores mexicanos tras llegar en barco al continente helado, al tiempo que se encargó de la logística de la expedición.

El grueso de la expedición mexicana llegó a la Antártida en el rompehielos ucraniano Noosfera, con una tripulación de 50 personas, que partió desde la localidad de Punta Arenas, en el sur de Chile, desde donde atravesó el conocido Pasaje de Drake para llegar al destino en un viaje de cinco días.

"El Pasaje de Drake es el pasaje que separa América del Sur de la Antártida y es el lugar con más tormentas en el mundo (...) El rompehielos Noosfera es un rompehielos de clase científica, por lo tanto tiene todas las facilidades para hacer ciencia en el mar y es un rompehielos muy estable", apuntó el investigador Rafael López.

Ante las condiciones climáticas tan extremas, tuvieron que prepararse físicamente con conocimientos de montañismo o de primeros auxilios para poder trabajar "en lugares tan inhóspitos" como el continente helado, con temperaturas de hasta -20 grados C° en esta época del año.

Los científicos que permanecieron en el barco se dedicaron a recolectar sedimentos del fondo marino gracias a unos tubos mecanizados, un proceso que permite "reconstruir la historia" antártica y mundial, subrayó la doctora Elsa Arellano.

Por otra parte, los otros miembros de la expedición se quedaron en la base ucraniana de Vernadsky tras llegar al continente helado, desde donde se transportaban en zodiac a los lugares donde recolectaban las muestras.

"Era muy agotador porque no es lo mismo caminar aquí normal que caminar en la nieve", recordó la científica Daisy Valera.

Ella trabajó en la Antártida Marítima y en varios de sus islotes, donde recolectaban muestras de la superficie con herramientas como mazas y cinceles.

Allí no se encontró un "desierto de hielo", sino que vio un "montón de pingüinos" y zonas verdes con capas de musgo, algo que achaca al calentamiento del clima en esta parte del planeta.

Precisamente, remarcó que el objetivo es estudiar a qué velocidad "está cambiando el clima del planeta" en su punto más al sur.

"La Antártida es este sitio que mantiene el clima global del planeta. Si lo quitamos, si lo extraemos, obviamente todo cambiaría. La circulación oceánica, la circulación atmosférica, el nivel del mar, obviamente depende de la Antártida", mencionó por su parte la investigadora Laura Almaraz.

Ahora, los científicos esperan que lleguen las muestras que recolectaron en una experiencia que confían en que ayudará México cuando decida instalarse permanentemente en el continente de hielo para "jugar su papel" en la historia antártica.