La India aprueba inversiones de más de 750 millones de dólares en componentes electrónicos

"Las aprobaciones actuales incluyen la fabricación de 16 productos, que tienen aplicación en diversos sectores como la fabricación de dispositivos móviles, telecomunicaciones, electrónica de consumo, electrónica estratégica, automoción y hardware informático", informó el ministerio indio de Electrónica y Tecnología de la Información.

Las iniciativas se enmarcan en los programas de incentivos del Gobierno del primer ministro indio, Narendra Modi, bajo la política "Make in India", orientada a atraer inversión nacional y extranjera y a consolidar al país como un centro global de manufacturación tecnológica.

Los proyectos prevén una producción estimada de 84.515 millones de rupias (unos 10.000 millones de dólares) y la creación de 14.246 empleos directos.

El Ejecutivo impulsa estas medidas en un contexto de reconfiguración de las cadenas globales de suministro, especialmente notoria en la carrera de las tierras raras, en el que India busca posicionarse como alternativa a China.

El sector electrónico indio produjo bienes por valor de 125.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal cerrado en marzo de 2025, y el Gobierno aspira a elevar esa cifra hasta 500.000 millones de dólares en 2031.

Entre los proyectos aprobados figura, por primera vez en el país, la fabricación de imanes permanentes de tierras raras a partir de óxidos, un componente clave para vehículos eléctricos, energías renovables, electrónica avanzada y defensa.

La India ha intensificado en los últimos meses su apuesta por desarrollar esta industria, tras aprobar en 2025 un programa de unos 72.800 millones de rupias (alrededor de 800 millones de dólares) para producir estos imanes y reducir su dependencia externa, después de importar más de 53.000 toneladas en el último ejercicio fiscal .

El plan prevé crear una capacidad de producción de 6.000 toneladas anuales, según datos del gobierno.