Una investigación periodística publicada por la cadena CNN Brasil destapa la irregularidad administrativa en el manejo de los recursos de Itaipú Binacional, lado paraguayo, y confirma que se violaron normativas internas de seguridad financiera para habilitar y depositar dinero en el ahora extinto Ueno Bank.

Según el reporte del país vecino, el Directorio de la entidad binacional autorizó a Ueno Bank a recibir inversiones de la represa cuando apenas contaba con 13 meses de antigüedad operando formalmente como banco en el mercado local. De esta manera, se saltó la exigencia reglamentaria de contar con un mínimo de cinco años de trayectoria.

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De acuerdo con los documentos internos a los que accedió CNN Brasil, la regla está en el punto 5.3.2 de la Instrucción de Procedimiento IP 02, vigente desde mayo de 2016 y vinculada al Estándar de Gestión de Disponibilidad de Efectivo.

Dicho reglamento exige explícitamente una “experiencia mínima de cinco años en el mercado paraguayo” para seleccionar entidades bancarias habilitadas a recibir los fondos de la central eléctrica.

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Sin embargo, los estados financieros auditados confirman que Ueno comenzó a operar con licencia bancaria recién el 1 de diciembre de 2023, e inició su vínculo comercial con Itaipú en enero de 2025, muy lejos del plazo exigido por la norma.

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El truco de ser una “financiera vieja”

Si bien la sociedad detrás de Ueno fue constituida originalmente en 1976 como Financiera El Comercio y cambió su denominación a Financiera Ueno en 2021, CNN Brasil remarca que esa trayectoria previa como financiera no equivale ni puede contabilizarse como cinco años de operación bajo licencia bancaria, que es lo que exige el reglamento binacional para resguardar el dinero de la represa.

Según el medio, la margen izquierda (lado brasileño) de Itaipú se lavó las manos y apuntó directamente hacia el lado paraguayo. A través de un comunicado oficial, la representación del vecino país sostuvo que “el proceso fue iniciado por la parte paraguaya, con la documentación y justificación correspondientes”, limitándose la Dirección Jurídica brasileña a señalar que se presentó un dictamen legal y un análisis financiero para avalar la habilitación en el Consejo Ejecutivo.

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Asimismo, no se precisó cómo se calcularon los cinco años de antiguedad ni se entregó el número de resolución aprobatoria.

Más de US$ 163 millones y G. 115.200 millones atrapados

La publicación de CNN Brasil también expone las violaciones adicionales al reglamento de 2016, el cual estipula que los bancos receptores de fondos de Itaipú deben ubicarse entre los cinco mejor calificados del país, contar con nota AAApy o AApy, mantener una baja exposición al riesgo y abstenerse de realizar especulación financiera.

Todos estos filtros fueron ignorados mientras se inyectaban recursos provenientes de pagos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y transferencias internas de la binacional.

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Según los datos divulgados por el medio extranjero, al 3 de noviembre, fecha en que el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció la intervención y resolución de Ueno tras caer su solvencia por debajo de la mitad del mínimo legal, Itaipú mantenía atrapados en la entidad US$ 163,8 millones y otros 115.200 millones de guaraníes.

Mientras tanto, la parte brasileña aclaró que nunca invirtió sus propios recursos en Ueno y los mantuvo resguardados en el Banco do Brasil y la Caixa Econômica Federal, el lado paraguayo dejó expuestos millones de dólares del patrimonio nacional en un banco sin antigüedad que terminó desplomándose.