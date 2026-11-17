En la sesión ordinaria de la Junta Departamental de Concepción, la concejal Analía Ocampos (PLRA) solicitó a sus colegas que sea revocado el título de “ciudadano ilustre” otorgado, el 21 de noviembre de 2024, por el colegiado al entonces presidente de la República, Santiago Peña Palacios.

Ocampos dijo a ABC Color que la gente de su entorno le comentaba que si ella podía realizar el pedido en la Junta Departamental que Peña Palacios sea declarado persona no grata en el departamento de Concepción

“A quienes me decían eso les comenté que eso no se podía hacer, porque había sido declarado ”ciudadano ilustre" de nuestro departamento", explicó la edil liberal.

Agregó que el concejal José Garcete (ANR- HC) fue quien mencionó que se debe aguardar una decisión judicial y que hasta ahora fueron sanciones políticas la que recibió Santiago Peña Palacios.

Los votos

Luego de escuchar ambas mociones se realizó la votación, donde los ganó la propuesta del concejal Garcete por 8 a 5.

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Los que votaron por la moción de la concejal Ocampos fueron, Aníbal Quevedo, Juan Riveros, Blás Medina,Danilo Ocampos y la proponente, Analía Ocampos.

En tanto que votaron por la moción de Garcete fueron los colorados: Marcos Barrios, René Centurión, Delfina Villalba, Lilio Velázquez, Antonio López, Aldo Medoza y Elvio López.

Estuvieron ausentes: Oscar Cabral (ANR- Añetete) y los liberales Rubén Escobar y Heriberto Pimentel.