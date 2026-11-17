El diputado opositor Raúl Benítez planteó las prioridades que, a su criterio, debe asumir el Ministerio Público tras la renuncia de Emiliano Rolón al cargo de fiscal general del Estado. Lo hizo en el programa Mesa con EVP.

Rolón, quien asumió el 9 de marzo de 2023, renunció este martes ante el inminente juicio político en la Cámara de Diputados. Su gestión fue cuestionada por su actuación a destiempo en el caso Ueno Bank. La Presidencia de la República confirmó la recepción de la nota de renuncia.

El pedido de juicio político, impulsado por la diputada Rocío Vallejo (Patria Querida), contaba con el apoyo de la bancada de Colorado Añeteté. El Colegio de Abogados del Paraguay también había exigido que el fiscal general dé un paso al costado.

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Dos hojas de ruta, según Benítez

Para el legislador, hay dos tareas urgentes. La primera es que la Fiscalía dé señales concretas de que investigará a Santiago Peña, destituido por juicio político e imputado en el caso Ueno. El nuevo fiscal general, dijo, debe respaldar a los agentes que llevan la causa y reforzar el equipo con “actores de mayor peso”.

“Vamos a dejarnos de tantas ambigüedades y esta tibieza que ha caracterizado la nefasta gestión de Emiliano Rolón”, sostuvo.

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La segunda tarea es ejercer control ciudadano y político sobre el proceso de elección del sucesor. Benítez pidió que quien llegue represente “una defensa a la ciudadanía” y recupere los valores del Ministerio Público.

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El peso del oficialismo en la designación

El legislador advirtió que el proceso comienza en el Consejo de la Magistratura (CM), que arma la terna, donde a su juicio el oficialismo tiene mayoría y “tiene copado” el órgano. Luego el Poder Ejecutivo elige entre los nombres de la terna, y el Senado debe dar su acuerdo, otra instancia donde, según dijo, el oficialismo mantiene el control.

Benítez dijo que no ve una señal clara en los nombres que circulan. Admitió que cada sector político puede impulsar de forma legítima a sus candidatos, pero insistió en que la ciudadanía debe vigilar el proceso.

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“El trabajo sigue siendo tibio”

El diputado afirmó que, durante los tres años de gestión de Rolón, el Ministerio Público no avanzó en la carpeta de Peña mientras este concentraba el poder. Sostuvo que la Fiscalía actuó recién cuando la presión ciudadana, de personas que perdieron ahorros y sueldos y de empresas paralizadas, se volvió insostenible. Aun así, opinó que el trabajo del Ministerio Público “sigue siendo tibio”.

La Fiscalía imputó a Peña a inicios de noviembre y luego amplió la imputación por asociación criminal. El expresidente cumple prisión preventiva.

Benítez pidió a los fiscales no ceder ante las presiones, que según él serán numerosas. Expresó preocupación por la juventud de algunos agentes, a quienes consideró más expuestos a la presión política. Advirtió además que llegar al fondo del caso “puede ser tocar otros actores políticos”.