El Estado francés compra Bull, una empresa de referencia en IA y supercomputadoras

"Acordada con Atos Group en julio de 2025 por un valor empresarial de hasta 404 millones de euros, esta operación supone un paso fundamental para la soberanía tecnológica francesa y europea, especialmente en los ámbitos del cálculo de alto rendimiento, la inteligencia artificial y la informática cuántica", transmitió el Ministerio de Economía, Finanzas y Soberanía industrial, energética y digital en un comunicado.

Bull cuenta con 3.000 empleados, la mitad de ellos basados en Francia, país donde además posee la única fábrica de superordenadores de Europa, situada en Angers.

"Los superordenadores que allí se fabrican satisfacen las necesidades más exigentes de la defensa nacional, la industria y la investigación básica, y constituyen además una capacidad indispensable para el entrenamiento y la implementación de modelos de inteligencia artificial", destacó ese ministerio a cuyo frente está Roland Lescure.

Esos equipos son, además, según el Ejecutivo francés, "conocidos por su rendimiento y su eficiencia energética, dos criterios fundamentales para el entrenamiento de grandes modelos de IA".

Para Francia, esta decisión se inscribe en una "dinámica ambiciosa" de Europa para posicionarse a la cabeza en el ámbito del cálculo intensivo, un objetivo del que también es ejemplo la reciente presentación de la supercomputadora de exaescala Júpiter, en Alemania, en el marco del programa europeo EuroHPC.

En la actualidad, Europa cuenta con tres supercomputadoras entre las diez mejores del mundo y Francia trabaja por su parte en tener su primer superordenador de este tipo, bautizado Alice Recoque, capaz de hacer miles de millones de operaciones por segundo.

"La renovación de Bull, que vamos a apoyar activamente, marcará el inicio de una nueva era para el sector estratégico del cálculo de alto rendimiento y la inteligencia artificial. Juntos, construiremos una oferta francesa y europea competitiva, generadora de empleo, valor añadido y excelencia", declaró Lescure en el comunicado.