Tormentas en Paraguay: amplían alerta de “tiempo severo” a 5 departamentos

Poco antes de las 7:00 de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta ante la posibilidad de que se registren fenómenos atmosféricos importantes en las próximas horas en varias zonas de Paraguay.

“Núcleos de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas”, reza el aviso.

El anuncio habla de lluvias y tormentas “moderadas y fuertes”, además de la posibilidad de " ocasional caída de granizos" en cinco departamentos: Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú y el sur y este de Presidente Hayes.

Días lluviosos en Paraguay

El pronóstico para hoy prevé también lluvias y tormentas en la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción.

Lea más: Clima en Paraguay: ¿Dónde habrá lluvias y tormentas este jueves?

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se espera que las precipitaciones y tormentas continúen durante los próximos días: mañana principalmente en el norte y este del país, y el sábado de nuevo en la mayor parte del territorio nacional.