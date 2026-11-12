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Clima
12 de noviembre de 2026 - 07:31

Tormentas en Paraguay: amplían alerta de “tiempo severo” a 5 departamentos

tormenta Asunción
Marta Escurra

Varias zonas del sur del Chaco y del centro y norte de la Región Oriental de Paraguay se encuentran bajo alerta de posibles tormentas fuertes esta mañana y no se descarta la caída de granizo.

Por ABC Color
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Poco antes de las 7:00 de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta ante la posibilidad de que se registren fenómenos atmosféricos importantes en las próximas horas en varias zonas de Paraguay.

“Núcleos de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas”, reza el aviso.

El anuncio habla de lluvias y tormentas “moderadas y fuertes”, además de la posibilidad de " ocasional caída de granizos" en cinco departamentos: Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú y el sur y este de Presidente Hayes.

Días lluviosos en Paraguay

Al igual que ayer miércoles, este jueves el tiempo permanece nublado en Asunción.

El pronóstico para hoy prevé también lluvias y tormentas en la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción.

Lea más: Clima en Paraguay: ¿Dónde habrá lluvias y tormentas este jueves?

Se espera que las precipitaciones y tormentas continúen durante los próximos días: mañana principalmente en el norte y este del país, y el sábado de nuevo en la mayor parte del territorio nacional.

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