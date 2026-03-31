Microsoft anuncia inversión de más de 1.000 millones de dólares en IA y nube en Tailandia

En un comunicado al término del encuentro, que se produjo en Bangkok, Microsoft indicó que prevé realizar el desembolso en dos años, entre 2026 y 2028, y que éste supone "una importante ampliación de su alianza con Tailandia".

La inversión contempla alianzas de la firma estadounidense con empresas locales como Gulf Development, Advanced Info Service, Charoen Pokphand Group, True Corporation y True Internet Data Center para proyectos vinculados a centros de datos relacionados con IA y la nube.

Tailandia busca erigirse como "motor regional" en Asia de la economía digital y de la inteligencia artificial, expresó el primer ministro del país en declaraciones posteriores a su encuentro con Smith recogidas en el comunicado de Microsoft.

Entre los desafíos que enfrenta la economía tailandesa, que atraviesa una fase de bajo crecimiento, expertos incluyen la falta de tecnología avanzada para competir con naciones desarrolladas, en un país que tampoco se erige como polo manufacturero al nivel de las vecinas Vietnam o Indonesia.