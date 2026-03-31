Tranquilidad y motivación, estrategia para ballena atrapada en costa alemana del Báltico

"La combinación de dejarla en paz, de darle al animal realmente el espacio y la tranquilidad que necesita, y al mismo tiempo motivar a la ballena para que nade, ha dado resultado", declaró este martes en una rueda de prensa Thilo Maack, biólogo marino de Greenpeace, quien informó, no obstante, que el cetáceo vuelve a estar varado en otro punto de la bahía de Wismar donde se encuentra desde el pasado viernes.

La situación es por lo tanto similar a la del lunes por la tarde, y al igual que entonces, se encuentra a una profundidad tal que, "si quiere, puede volver a arrancar nadando", añadió.

El hecho de que la ballena, que esta mañana se dirigía hacia la salida de la bahía de Wismar, volviera a cambiar su rumbo y se haya quedado varada nuevamente demuestra, según Maack, "lo debilitado que está actualmente el animal y lo mucho que necesita descansar".

En este sentido, se está debatiendo ahora si volver a motivar al animal con delicadeza, como ya se hizo en la tarde del lunes, para que se ponga en marcha de nuevo.

El objetivo, precisó, es que la ballena salga de la bahía de Wismar hacia aguas profundas del mar Báltico, llegue atravesando aguas danesas al mar de Norte, y de ahí al Atlántico, el hábitat natural de estos animales.

Por su parte, el ministro de Medioambiente del estado federado de Mecklemburgo-Antepomerania, Till Backhaus, explicó que en el intento el lunes por la tarde de movilizar a la ballena, el animal "reaccionó bien", percibió a los rescatistas y les dio "señales", lo cual muestra la voluntad del cetáceo, dijo.

El hecho de que el animal se pusiera en marcha demuestra que "la movilización fue acertada", aunque "no mantuvo su ruta" y volvió a quedar varada en otro punto, lamentó.

La ballena logró liberarse por primera vez por su propios medios en la noche del jueves al viernes, después de que equipos de rescate excavaron con una draga un canal en el banco de arena en el que llevaba atrapada desde el lunes de la semana pasada en la bahía de la ciudad alemana de Lübeck, en el estado federado de Schleswig-Holstein.

No obstante, el cetáceo volvió a quedar varado en la bahía de Wismar, en Mecklemburgo-Antepomerania, donde a pesar de lograr liberarse una y otra vez, nunca llegó a abandonar la costa hacia aguas profundas.