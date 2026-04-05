Europa y China lanzan el 9 de abril la misión Smile para estudiar tormentas geomagnéticas

El despegue de la misión será a bordo de un cohete Vega-C desde el puerto espacial europeo de Kurú, en la Guayana Francesa.

Según el plan de vuelo, las cuatro etapas del cohete se separarán una a una, antes de liberar finalmente Smile tras 57 minutos; sus paneles solares se desplegarán aproximadamente a los 63 minutos, un hito que confirmará el éxito de la misión de despegue.

El lanzamiento del día 9 colocará la nave espacial en una órbita terrestre baja y, desde allí, esta tomará el control para alcanzar los 121.000 kilómetros sobre el polo norte. Se acercará a menos de 5.000 kilómetros de la superficie para descargar su "valioso archivo de datos" en estaciones terrestres de la Antártida y China.

La misión estudiará cómo responde la Tierra al viento solar. De esta forma, mejorará la comprensión de las tormentas solares, las tormentas geomagnéticas y, en general, la meteorología espacial, que describe las variaciones en el entorno entre el Sol y la Tierra.

Esta puede tener un impacto real en las actividades humanas, por ejemplo en los sistemas satelitales, y suponer un riesgo para los viajes espaciales.

Smile, que completará una vuelta alrededor de la Tierra aproximadamente cada dos días, tratará de responder, por tanto, a preguntas como qué sucede cuando el viento solar se encuentra con la magnetosfera de la Tierra, qué provoca los fallos magnéticos en el lado oscuro de nuestro planeta o cómo se pueden predecir con mayor antelación las tormentas magnéticas más peligrosas.

Las tormentas geomagnéticas son perturbaciones del campo magnético de la Tierra, que duran desde varias horas hasta incluso algunos días. Se producen por un aumento brusco de las partículas emitidas en las erupciones solares que alcanzan la magnetosfera.

La frecuencia con que estas se generan está relacionada con los períodos de la actividad solar, de unos 11 años de duración y que se conocen como ciclos solares, explica el Instituto Geográfico Nacional, de España, en su web.

Smile será "esencial" para mejorar los modelos de predicción de estas tormentas y para proteger mejor las infraestructuras tecnológicas, resumió en una sesión informativa Rocío Guerra, responsable de misión en la ESA.

Para ello utilizará cuatro instrumentos que se complementan; son claves el generador de imágenes de rayos X suaves (SXI), dirigido por la ESA, y el generador de imágenes ultravioleta de auroras (UVI), liderado por la Academia de Ciencias China.

El primero, cuya tecnología está inspirada en los complejos ojos de las langostas, tomará fotografías de la magnetosfera para ver cómo el escudo magnético de la Tierra nos defiende de los peligros del Sol.

El viento solar provoca tormentas magnéticas en la magnetosfera de la Tierra que, en última instancia, dan lugar a las auroras. UVI, que también tiene contribuciones de la ESA, servirá precisamente para grabar auroras boreales y ver cómo la interacción entre el viento solar y la magnetosfera influye en ellas.

Gracias a este generador de imágenes ultravioletas, Smile será la primera misión en tomar fotografías y vídeos de la auroras durante 45 horas seguidas.

Los otros dos instrumentos son el analizador de iones ligeros (LIA) para la recolección de partículas del viento solar con dos sensores y el magnetómetro (MAG) para medir el campo magnético que transporta el viento solar; ambos dirigidos por la Academia de Ciencias China.

La misión tiene una duración prevista de tres años y se ha seleccionado, diseñado e implementado por Europa y China, que también la operarán conjuntamente. Colaboran en ella unos 250 científicos europeos y chinos.

Por parte europea participan 12 países; el contratista principal del módulo de carga útil -pieza clave de la misión que alberga los cuatro instrumentos científicos- es Airbus España.