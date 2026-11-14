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Libertad
14 de noviembre de 2026 - 23:09

Ariel Galeano cuestionó el arbitraje: “Es como que lo ningunean a uno”

El árbitro Derlis López exhibe la tarjeta roja directa al delantero y capitán de Libertad, Lorenzo Melgarejo tras la sura entrada ante Pedro Ríos.
El árbitro Derlis López exhibe la tarjeta roja directa al delantero y capitán de Libertad, Lorenzo Melgarejo tras la sura entrada ante Pedro Ríos.

El entrenador gumarelo, Ariel Galeano apuntó contra el arbitraje de Derlis López y el desempeño de su equipo arbitral tras quedar fuera de la final en la tanda de penales frente al Recoleta FC.

Por ABC Color
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La eliminación de Libertad de la Copa Paraguay a manos de Recoleta FC dejó un fuerte eco en campamento repollero. Más allá de la derrota desde los doce pasos, el director técnico gumarelo, Ariel Galeano, no ocultó su indignación y lanzó críticas hacia la labor del cuerpo arbitral encabezado por Derlis López.

Lea más: Recoleta elimina a Libertad y se anota por primera vez en la final de la Copa Paraguay

En la conferencia posterior al encuentro, el estratega cuestionó los criterios aplicados durante el desarrollo del juego y centró parte de su frustración en el trato recibido al borde del campo. “Sí, yo creo que antes de las expulsiones y del penal que se cobró, me parece que muchas divididas se cobraban en contra de Libertad y no así de Recoleta. Por una opinión mía, es un sentir que tengo después de ver el partido en vivo desde donde me toca. La verdad que fue desesperante porque nosotros estando ahí hacíamos los reclamos, pero tampoco, muchas veces con justa causa, pero es como que lo ningunean a uno”.

La tensión con el cuarto árbitro

Galeano también se refirió al diálogo que mantuvo con el cuarto juez, Aldo Quiñónez, señalando una supuesta falta de respaldo real en el campo y un manejo evasivo de la comunicación mediante el intercomunicador. “Y si él admite todos los errores de su compañero, y la verdad que nosotros siempre esperamos que pueda ayudarle a su compañero porque para eso tiene el intercomunicador. Seguramente me van a poner la cruz después de esto que estoy diciendo, pero es todo «sí, sí, sí, profe, sí, sí, tenés razón y sí, sí, sí»”.

Para cerrar, el DT reflexionó sobre el peso que tienen estos encuentros decisivos y dejó una advertencia de cara al futuro del torneo: “Y bueno, y ahí está el sí, la verdad que es doloroso, porque este es un partido donde el arbitraje tiene que demostrar autoridad y tiene que estar por encima del nivel de juego, porque se juegan demasiadas cosas; es un partido demasiado relevante, importante para ambas instituciones, y que, esperemos que mañana en la otra semifinal no suceda algo similar”.

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