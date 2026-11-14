Boca golea a Banfield y se mete en la final de la Copa Argentina en una semana de ensueño

El triunfo ante el “Taladro” se construyó con anotaciones de alto vuelo. Sobre el cierre de la primera mitad (45+1′), Santiago Ascacíbar abrió el marcador tras una precisa asistencia del capitán Leandro Paredes. En el complemento, el colombiano Sebastián Villa aumentó la ventaja con un furioso derechazo cruzado a los 63 minutos, y posteriormente se vistió de asistidor a los 73′ para que el uruguayo Leandro Lozano sentenciara el 3-0 definitivo.

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Además del boleto al encuentro decisivo, la victoria azulgrana dejó un efecto colateral inmediato: Platense, su rival en la final del próximo 2 de diciembre (que había accedido tras vencer por penales a Atlético Tucumán), aseguró matemáticamente su clasificación a la Copa Libertadores 2027, ya que Boca ya contaba con su plaza asegurada a la fase de grupos por haber conquistado la Tabla Anual 2026. Mientras el “Calamar” buscará su primer título en el certamen, el conjunto de la ribera irá por su quinta corona tras las consagraciones de 1969, 2012, 2015 y 2020.

Una agenda colosal: cinco títulos en juego para cerrar el año

El equipo dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena vive semanas frenéticas y se mantiene en carrera para conquistar hasta cinco trofeos antes de que finalice la temporada. El objetivo inmediato será la Copa Sudamericana 2026, que se jugará el próximo sábado en el Estadio Metropolitano de Barranquilla (Colombia), donde Boca se medirá ante el Atlético Mineiro por el título continental.

Posteriormente, en el marco del Torneo Clausura local, el Xeneize disputará los octavos de final frente a Independiente Rivadavia de Mendoza el 25 de noviembre (cuatro días después de la final de la Sudamericana). De avanzar y conquistar el certamen doméstico, se ganará el derecho de disputar el Trofeo de Campeones ante Belgrano de Córdoba. Por último, la gran final de la Copa Argentina ante Platense se llevará a cabo el 2 de diciembre.