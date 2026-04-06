Astronautas de Artemis II pierden el contacto con la Tierra al pasar por detrás de la Luna

Los cuatro astronautas de la misión perdieron comunicación con la NASA a las 18:44 horas del este de Estados Unidos (22:44 GMT) porque la Luna, una masa sólida de roca y regolito de casi 3.500 kilómetros de diámetro, impide que las ondas de radio procedentes del centro de control de la NASA o de la cápsula se encuentren.

Por ello, será necesario esperar a que Orión asome al otro lado de la Luna.

"Mientras nos preparamos para quedarnos sin comunicación de radio, aún vamos a sentir su amor desde la Tierra. Y a todos ustedes ahí abajo en la Tierra y alrededor de la Tierra, los amamos, desde la Luna. Los veremos en el otro lado", declaró el piloto de la misión, Victor Glover, justo antes de perder el contacto.

Este tipo de interrupciones han sido característicos de todas las misiones que han pasado por detrás de la Luna, la última de ellas el Apolo 17 en 1972, según la NASA.

El restablecimiento de las comunicaciones con los astronautas de Artemis II -Reid Wiseman, Christina Koch y Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense- está previsto para las 19:21 hora del este de EE.UU. (23:21 GMT).

La interacción entre la NASA y la tripulación es posible mediante la Red del Espacio Cercano (NSN, en inglés) y la Red del Espacio Profundo (DSN, en inglés).

DSN, el sistema principal cuando los astronautas están lejos de la Tierra, funciona gracias a tres complejos de antenas gigantes ubicados en California, Madrid y Canberra, lo que permite una conexión permanente sin afectaciones por la rotación de la Tierra.

Además, la nave también emplea el Sistema de Comunicaciones Ópticas Orión Artemis II, que transmite datos científicos y de la tripulación mediante láser y permite enviar volúmenes cien veces mayores de información que a través de la radio.

La Orión comenzó este lunes el sobrevuelo de la Luna, durante el que estudiará la cara oculta del satélite natural con la ayuda de 32 cámaras y de las observaciones de su tripulación.

La misión Artemis II saldrá de la influencia lunar el martes a las 13:25 hora del este (17:25 GMT), en el marco de su regreso a la Tierra.

Artemis II despegó el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.) para una misión de diez días que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar después de medio siglo.

Esta es la segunda misión del programa Artemis, tras el vuelo no tripulado de 2022, y precede a las próximas misiones, en las que los astronautas esperan pisar la Luna en 2028 y comenzar a establecer una presencia permanente en el satélite natural con una base, además de sentar las condiciones para la exploración de Marte.