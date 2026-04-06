El buque español Hespérides finaliza su campaña antártica con 29 proyectos científicos

Según informó este lunes Defensa, la campaña se dio por finalizada el 29 de marzo con el desembarque en Argentina de las dotaciones de las bases antárticas españolas Juan Carlos I y Gabriel de Castilla, que habían embarcado el pasado 25 de diciembre rumbo a las bases españolas en la Antártida para abrirlas tres días después de cara a los nuevos proyectos de investigación.

Durante los meses de enero a marzo se han desarrollado a bordo del Hespérides siete proyectos científicos, que le llevaron a navegar por el entorno de las Islas Shetland del Sur, Estrecho de Gerlache y Canales Neumayer y Orleans.

El 16 de marzo comenzó la fase final de la campaña cuando el buque procedió al cierre de ambas bases y reembarcó al personal científico y técnico que operaba en ellas.

En total, durante los 94 días de duración de la Campaña Antártica Española 25-26, se han desarrollado 29 proyectos científicos. Estas investigaciones han abordado áreas tan variadas como la oceanografía, biología, el estudio del cambio climático y la geología, consolidando a España, según Defensa, como un referente en la investigación polar.

Durante la Campaña Antártica, el Hespérides ha cruzado ocho veces el mar de Hoces, que une el extremo del continente americano con la Península Antártica, y que en 2026 conmemora el quinto centenario de su descubrimiento por Francisco de Hoces al mando de la carabela “San Lesmes”, primer navegante en navegar más al sur que Tierra del Fuego y documentar la confluencia de los océanos Atlántico y Pacífico.

El éxito de la campaña ha sido posible, según añaden, gracias a una minuciosa planificación y a la estrecha colaboración entre todos los organismos participantes, lo que ha permitido superar los retos logísticos y técnicos que supone operar en un entorno tan extremo.

El fin de esta campaña se ha celebrado en Ushuaia con la recepción del embajador de España en la República de Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde, a bordo del Hespérides, donde su comandante presentó también los principales resultados y proyectos llevados a cabo este año.

Tras abandonar Ushuaia, el buque de investigación oceanográfica navegará hacia Recife (Brasil), en lo que será su última escala logística antes de regresar a Cartagena (Murcia), en el sureste de España, donde tiene su base.