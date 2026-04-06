El regreso a la Luna se ve en Netflix: NASA transmite Artemis II en vivo

Hoy, lunes de 6 de abril, es un día clave de la misión Artemis II, ya que la tripulación a bordo de la cápsula Orión superará un récord de Apolo 13 y además explorará la cara oculta de la Luna durante su sobrevuelo. Netflix se encargará de hacer una transmisión en vivo para sus suscriptores.

Lea más: Un día clave para Artemis II, con un récord frente Apolo 13

¿Cómo ver el sobrevuelo lunar?

Además de Netflix, que hará la transmisión en vivo a las 14:00 de Paraguay, la NASA viene transmitiendo todo a través de sus cuentas oficiales en YouTube. También se podrá observar por HBO Max y Prime Video.

Los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, serán los primeros humanos en observar directamente la cara oculta de la Luna desde la misión Apolo 17, en 1972. Y esto lo podrás ver también vos desde casa, y en tiempo real.

Lea más: Oportunidad única: eclipse solar durante misión Artemis II

¡No te pierdas este evento emblemático de la exploración espacial!