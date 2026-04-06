La tripulación de Artemis II verá hoy un eclipse de 53 minutos, invisible desde la Tierra

El eclipse solar total, unas siete veces más duradero que los vistos desde la Tierra, comenzará alrededor de las 20:35 hora del este de Estados Unidos (00:35 GMT del 7 de abril), según la NASA.

Ocurrirá unos 90 minutos después de que la nave Orion alcance su máxima distancia de la Tierra: cerca de unas 253.000 millas, lo que equivale a unas 4.000 millas más lejos de lo que llegó la misión Apolo en abril de 1970.

Christina Koch, Victor Glover, Jeremy Hansen y Reid Wiseman, quienes están haciendo historia con el regreso humano a la órbita lunar en más de cincuenta años, podrán observar el eclipse solar así como lo hicieron en su momento astronautas del programa Apolo, aunque no en un sobrevuelo como el de Artemis II.

"Desde la perspectiva de la nave, el Sol pasará detrás de la Luna, creando un eclipse solar. Desde este punto de vista único, el eclipse durará aproximadamente 53 minutos, y luego verán el 'amanecer', cuando el Sol vuelva a aparecer por el otro lado de la Luna", explicó a la prensa Kelsey Young, jefe de operaciones científicas de vuelo de Artemis.

Además, la tripulación verá antes la puesta de la Tierra, cuando el planeta desaparezca detrás del lado oculto de la Luna, y luego lo verán reaparecer al otro lado: el llamado "Earthrise" (el amanecer de la Tierra).

La científica subrayó que durante el paso por la cara oculta de la Luna, los astronautas tienen aproximadamente una hora para cumplir una decena de objetivos científicos basados en preguntas clave de la ciencia lunar y planetaria.

"A partir de esto, elaboramos un plan de observación que la tripulación seguirá el lunes", agregó.

"Hemos incluido indicaciones para que describan las características que puedan ver en la corona solar, lo que puede ayudar a los científicos a comprender mejor estos procesos, especialmente dada la perspectiva única que tendrá la tripulación en comparación con nuestras naves en órbita y los observadores en la Tierra", explicó Young.

Según la científica, los ojos humanos son especiales, ya que pueden detectar matices de color y tonalidades que las cámaras de sondas robóticas pueden pasar por alto.

Como ejemplo, mencionó a los astronautas de Apolo 17, quienes observaron regolito de color naranja en la Luna, lo que reveló que la actividad volcánica había ocurrido más recientemente de lo que se pensaba.

Young dijo que la NASA espera que la tripulación se tome el tiempo durante el sobrevuelo para que sus ojos se adapten y puedan identificar esos matices sutiles de color, "especialmente en partes del lado oculto que nunca han sido vistas por ojos humanos".

"Podemos hacer preguntas más inteligentes gracias a lo que nos dejó Apolo y a los datos de las naves en órbita", agregó.

"Esperamos con entusiasmo escuchar sus observaciones y, por supuesto, ver las imágenes que enviarán a la Tierra", dijo.

Los astronautas tendrán que dedicar este lunes tiempo a observar por las ventanas y "buscar partes de la Luna que prácticamente no hemos visto antes", dijo el fin de semana el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

"Aprender todo lo posible sobre Orion es de importancia crítica, porque Artemis III está a un año de distancia. Ahí es donde vamos a probar esta misma nave junto con los módulos de alunizaje lunar", agregó.

Todo esto, dijo, servirá para informar misiones posteriores como Artemis III y, sobre todo, Artemis IV, "que es cuando realmente volveremos a poner astronautas en la superficie lunar".

Tras un viaje de diez días, los cuatro astronautas de Artemis II, que partieron el pasado miércoles desde Florida y no alunizarán en este viaje, tienen previsto llegar a la costa de San Diego el próximo viernes, donde la cápsula Orión se zambullirá en el mar.