Tripulación de Artemis II se alista en la Luna para un eclipse, invisible desde la Tierra

El eclipse solar total, unas siete veces más duradero que los vistos desde la Tierra, comenzará alrededor de las 20:35 hora del este de Estados Unidos (00:35 GMT del 7 de abril), según la NASA.

Los astronautas Christina Koch, Victor Glover, Jeremy Hansen y Reid Wiseman, quienes están haciendo historia con el regreso humano a la órbita lunar en más de cincuenta años, podrán observar el eclipse así como lo hicieron en su momento astronautas del programa Apolo, aunque no en un sobrevuelo como el de Artemis II.

El hecho ocurrirá después de que la nave Orión alcance su máxima distancia desde la Tierra.

"Los astronautas lo experimentarán debido a su posición única alrededor de la Luna", explicó a EFE una experta de la NASA.

"Durante este tiempo, la tripulación verá una Luna mayormente oscura. Aprovecharán la oportunidad para analizar la corona solar, la atmósfera más externa del Sol, mientras sea visible" agregó.

Detalló que, una vez que el Sol quede completamente oculto detrás de la Luna, la tripulación buscará destellos de impacto (luces producidas por meteoroides que golpean la superficie), polvo elevado sobre el borde de la Luna y objetivos en el espacio profundo, incluidos planetas.

"Además, observarán partes de la Luna iluminadas por el resplandor terrestre (la luz solar reflejada desde la Tierra) cuando se acerquen al lado cercano de la Luna hacia el final del período de sobrevuelo", subrayó.

"Desde la perspectiva de la nave, el Sol pasará detrás de la Luna, creando un eclipse solar. Desde este punto de vista único, el eclipse durará aproximadamente 53 minutos, y luego verán el 'amanecer', cuando el Sol vuelva a aparecer por el otro lado de la Luna", explicó por su parte Kelsey Young, jefe de operaciones científicas de vuelo de Artemis.

"Hemos incluido indicaciones para que describan las características que puedan ver en la corona solar, lo que puede ayudar a los científicos a comprender mejor estos procesos, especialmente dada la perspectiva única que tendrá la tripulación en comparación con nuestras naves en órbita y los observadores en la Tierra", explicó Young.

Según la científica, los ojos humanos son especiales, ya que pueden detectar matices de color y tonalidades que las cámaras de sondas robóticas pueden pasar por alto.

Como ejemplo, mencionó a los astronautas de Apolo 17, quienes observaron regolito (capa de material no consolidado) de color naranja en la Luna, lo que reveló que la actividad volcánica había ocurrido más recientemente de lo que se pensaba.

Young dijo que la NASA espera que la tripulación se tome el tiempo durante el sobrevuelo para que sus ojos se adapten y puedan identificar esos matices sutiles de color, "especialmente en partes del lado oculto que nunca han sido vistas por ojos humanos".

Los astronautas tendrán que dedicar este lunes tiempo a observar por las ventanas y "buscar partes de la Luna que prácticamente no hemos visto antes", dijo el fin de semana el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

"Aprender todo lo posible sobre Orión es de importancia crítica, porque Artemis III está a un año de distancia. Ahí es donde vamos a probar esta misma nave junto con los módulos de alunizaje lunar", agregó.

Todo esto, dijo, servirá para informar misiones posteriores como Artemis III y, sobre todo, Artemis IV, "que es cuando realmente volveremos a poner astronautas en la superficie lunar".

Tras un viaje de diez días, los cuatro astronautas de Artemis II, que partieron el pasado miércoles desde Florida y no alunizarán en este viaje, tienen previsto llegar a la costa de San Diego el próximo viernes, donde la cápsula Orión se zambullirá en el mar.