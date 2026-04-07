Ciencia
07 de abril de 2026 - 12:15

Artemis II: mirá las impresionantes imágenes que tomaron desde la nave Orión

Una imagen difundida por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) muestra la “puesta de la Tierra” (Earthset) captada a través de la ventana de la nave espacial Orion a las 18:41 EDT del 6 de abril de 2026, durante el sobrevuelo lunar de la tripulación de Artemis II. En primer plano, el cráter Ohm presenta bordes en terrazas y un fondo plano interrumpido por picos centrales.
Una imagen difundida por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) muestra la “puesta de la Tierra” (Earthset) captada a través de la ventana de la nave espacial Orion a las 18:41 EDT del 6 de abril de 2026, durante el sobrevuelo lunar de la tripulación de Artemis II. En primer plano, el cráter Ohm presenta bordes en terrazas y un fondo plano interrumpido por picos centrales.NASA / HANDOUT

La misión Artemis II de la NASA capturó imágenes extraordinarias durante su sobrevuelo lunar el 6 de abril de 2026, incluyendo un eclipse solar total y la Tierra ocultándose tras la Luna, revelando la majestuosa belleza del espacio.

Por ABC Color

Luego de horas de una impresionante transmisión en vivo en pleno sobrevuelo lunar, la tripulación de la cápsula Orión a cargo de la misión espacial Artemis II tomó impresionantes fotografías.

Las mejores fotos de la misión Artemis II

Una imagen difundida por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) muestra a la Tierra acercándose a pasar detrás de la Luna en esta toma captada por la tripulación de Artemis II durante su sobrevuelo lunar, unos seis minutos antes de la “puesta de la Tierra” (Earthset), el 6 de abril de 2026.
Una imagen difundida por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) muestra a la Tierra acercándose a pasar detrás de la Luna en esta toma captada por la tripulación de Artemis II durante su sobrevuelo lunar, unos seis minutos antes de la “puesta de la Tierra” (Earthset), el 6 de abril de 2026.

Entre los puntos destacados estuvo el eclipse solar total, que fue captado desde Orión con solo una parte de la Luna visible en el encuadre mientras oculta por completo al Sol.

Lea más: Cápsula Orión vuelve a casa tras sobrevolar la Luna: hazañas de Artemis II

Esta imagen difundida el 7 de abril de 2026 por la NASA muestra un eclipse solar total, con solo una parte de la Luna visible en el encuadre mientras oculta por completo al Sol, tal como fue observado desde la nave espacial Orion el 6 de abril de 2026.
Esta imagen difundida el 7 de abril de 2026 por la NASA muestra un eclipse solar total, con solo una parte de la Luna visible en el encuadre mientras oculta por completo al Sol, tal como fue observado desde la nave espacial Orion el 6 de abril de 2026.

Para este momento la tripulación de Artemis II —la especialista de misión Christina Koch, el especialista de misión Jeremy Hansen, el comandante Reid Wiseman y el piloto Victor Glover— utilizaron visores para eclipses, para proteger sus ojos.

Esta imagen difundida el 7 de abril de 2026 por la NASA muestra a los miembros de la tripulación de Artemis II —la especialista de misión Christina Koch (arriba a la izquierda), el especialista de misión Jeremy Hansen (abajo a la izquierda), el comandante Reid Wiseman (abajo a la derecha) y el piloto Victor Glover (arriba a la derecha)— utilizando visores para eclipses para proteger sus ojos en momentos clave durante el eclipse solar que experimentaron durante su sobrevuelo lunar, el 6 de abril de 2026.
Esta imagen difundida el 7 de abril de 2026 por la NASA muestra a los miembros de la tripulación de Artemis II —la especialista de misión Christina Koch (arriba a la izquierda), el especialista de misión Jeremy Hansen (abajo a la izquierda), el comandante Reid Wiseman (abajo a la derecha) y el piloto Victor Glover (arriba a la derecha)— utilizando visores para eclipses para proteger sus ojos en momentos clave durante el eclipse solar que experimentaron durante su sobrevuelo lunar, el 6 de abril de 2026.

También compartieron la imagen de la Luna eclipsando completamente al Sol.

Esta imagen difundida el 7 de abril de 2026 por la NASA muestra a la Luna eclipsando completamente al Sol, tal como fue vista desde la nave espacial Orion el 6 de abril de 2026.
Esta imagen difundida el 7 de abril de 2026 por la NASA muestra a la Luna eclipsando completamente al Sol, tal como fue vista desde la nave espacial Orion el 6 de abril de 2026.

Sin dudas una de las imágenes más potentes es esta, que muestra la Tierra poniéndose sobre el curvado limbo de la Luna.

Esta imagen difundida el 7 de abril de 2026 por la NASA muestra la Tierra poniéndose sobre el curvado limbo de la Luna a las 18:41 EDT (22:41 GMT) del 6 de abril de 2026, tal como fue vista desde la nave espacial Orion.
Esta imagen difundida el 7 de abril de 2026 por la NASA muestra la Tierra poniéndose sobre el curvado limbo de la Luna a las 18:41 EDT (22:41 GMT) del 6 de abril de 2026, tal como fue vista desde la nave espacial Orion.

Y en otras tomas se muestra a la Tierra en fase creciente poniéndose sobre el limbo lunar, tal como fue vista desde la nave espacial Orión.

Esta imagen difundida el 7 de abril de 2026 por la NASA muestra a la Tierra en fase creciente poniéndose sobre el limbo lunar, tal como fue vista desde la nave espacial Orion el 6 de abril de 2026. El borde de la superficie visible de la Luna se denomina “limbo lunar”.
Esta imagen difundida el 7 de abril de 2026 por la NASA muestra a la Tierra en fase creciente poniéndose sobre el limbo lunar, tal como fue vista desde la nave espacial Orion el 6 de abril de 2026. El borde de la superficie visible de la Luna se denomina “limbo lunar”.

También se pueden observar imágenes del terreno fuertemente craterizado del borde oriental de la cuenca del Polo Sur-Aitken en la superficie lunar.

Esta imagen difundida el 7 de abril de 2026 por la NASA muestra el terreno fuertemente craterizado del borde oriental de la cuenca del Polo Sur-Aitken, con el terminador en sombra —la frontera entre el día y la noche lunares— en la parte superior de la imagen, tal como fue observado desde la nave espacial Orion el 6 de abril de 2026.
Esta imagen difundida el 7 de abril de 2026 por la NASA muestra el terreno fuertemente craterizado del borde oriental de la cuenca del Polo Sur-Aitken, con el terminador en sombra —la frontera entre el día y la noche lunares— en la parte superior de la imagen, tal como fue observado desde la nave espacial Orion el 6 de abril de 2026.

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