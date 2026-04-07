Artemis II: mirá las impresionantes imágenes que tomaron desde la nave Orión
La misión Artemis II de la NASA capturó imágenes extraordinarias durante su sobrevuelo lunar el 6 de abril de 2026, incluyendo un eclipse solar total y la Tierra ocultándose tras la Luna, revelando la majestuosa belleza del espacio.
Por ABC Color
Luego de horas de una impresionante transmisión en vivo en pleno sobrevuelo lunar, la tripulación de la cápsula Orión a cargo de la misión espacial Artemis II tomó impresionantes fotografías.
Las mejores fotos de la misión Artemis II
Entre los puntos destacados estuvo el eclipse solar total, que fue captado desde Orión con solo una parte de la Luna visible en el encuadre mientras oculta por completo al Sol.
Para este momento la tripulación de Artemis II —la especialista de misión Christina Koch, el especialista de misión Jeremy Hansen, el comandante Reid Wiseman y el piloto Victor Glover— utilizaron visores para eclipses, para proteger sus ojos.
También compartieron la imagen de la Luna eclipsando completamente al Sol.
Sin dudas una de las imágenes más potentes es esta, que muestra la Tierra poniéndose sobre el curvado limbo de la Luna.
Y en otras tomas se muestra a la Tierra en fase creciente poniéndose sobre el limbo lunar, tal como fue vista desde la nave espacial Orión.
También se pueden observar imágenes del terreno fuertemente craterizado del borde oriental de la cuenca del Polo Sur-Aitken en la superficie lunar.