Avestruz en fuga corre desbocado por una autopista tailandesa

El avestruz macho, de seis meses, corrió por una autopista de tres carriles en la provincia costera de Chonburi, en Tailandia, mientras los automóviles y camiones pasaban a toda velocidad rozando al ave no voladora, según un video publicado por un hombre que conducía justo detrás de ella.

“¿Quién perdió un avestruz en la carretera? Vengan a recogerlo. Es que corre tan rápido” , se escucha decir en el video al automovilista, Chairat Sompong.

Chairat, de 33 años, contó después a la AFP que iba conduciendo a casa cuando se topó con un atasco. “Al principio pensé que era un accidente, pero cuando me acerqué vi a un avestruz corriendo por el carril central”, dijo.

Aves corredoras

“Parecía asustado y en pánico”, comentó Chairat, y añadió que intentó hacer que se moviera hacia el carril izquierdo, donde finalmente dejó de correr.

Los avestruces adultos son las aves corredoras más rápidas, con velocidades máximas registradas de alrededor de 70 kilómetros por hora.

El avestruz, llamado B1, fue finalmente encerrado a unos 15 kilómetros de su corral en la ciudad costera de Pattaya, según informó el dueño del animal, Itsara Boriboon.

“Estaba mortificado y preocupado” , declaró a la AFP Itsara, de 43 años, angustiado de “que hubiera tenido un accidente”.

B1 y B2

Dijo que había comprado a B1 y a una avestruz hembra llamada B2 hace cinco meses por 15.000 baht (460 dólares) , y que ninguno de los dos se había escapado de su corral antes.

Itsara, que es dueño de una cafetería de gatos en la que también exhibe a la pareja de avestruces, contó que sus empleados le dijeron que B1 se escapó asustado por el ruido de un camión con materiales de construcción.