Desenmascaran el fósil del pulpo más antiguo, que era en realidad un pariente del nautilo

La confusión se debe a que el animal había estado varias semanas descomponiéndose antes de quedar enterrado y, posteriormente, conservado en una roca. Fue esa descomposición lo que le dio un aspecto parecido al de un pulpo, según un estudio liderado por la Universidad de Reading (EE. UU.).

El descubrimiento de la auténtica identidad del fósil hace que los restos sean el tejido blando de nautiloide más antiguo conocido en el registro fósil, superando el récord anterior en unos 220 millones de años, y cambia la visión de cuándo evolucionaron por primera vez los pulpos.

Hallado en Illinois (EE. UU.), el primer análisis del fósil se publicó en el año 2000 y posteriormente se utilizó en estudios sobre la evolución de los pulpos y sus parientes.

Los científicos pensaban que el fósil mostraba ocho tentáculos, aletas y otras características típicas de un pulpo, lo que retrasaba la historia conocida de los pulpos unos 150 millones de años.

Durante años se habían planteado dudas sobre la identificación, pero hasta hace poco no se disponía de una forma clara de comprobarlas.

“Resulta que el fósil de pulpo más famoso del mundo nunca fue un pulpo”, fue el proceso de descomposición que ya había comenzado el que “le dio un aspecto tan convincentemente parecido al de un pulpo”, señaló el autor principal del artículo, Thomas Clements, de la Universidad de Reading.

En su análisis, el equipo encontró una rádula, que es una estructura alimenticia en forma de cinta con filas de dientes que solo se encuentra en los moluscos.

Con al menos once elementos similares a dientes por fila, la forma y el número descartaban por completo que se tratara de un pulpo, los cuales tienen siete o nueve, mientras que los nautiloideos tienen trece.

El nautilo es un animal marino con concha que aún hoy sigue vivo, y cuyos orígenes ancestrales han llevado a algunos a describirlo como un ‘fósil viviente’, recuerda la universidad en un comunicado.

Estos hallazgos cambian la visión de cuándo evolucionaron por primera vez los pulpos, pues los datos respaldan ahora que aparecieron mucho más tarde, durante el período Jurásico.

Los científicos creen ahora que la separación entre los pulpos y sus parientes de diez brazos, como los calamares, tuvo lugar en la era Mesozoica, y no cientos de millones de años antes.

Clements destacó que “es increíble pensar que una hilera de diminutos dientes ocultos, escondidos en la roca durante 300 millones de años, haya cambiado radicalmente lo que sabemos sobre cuándo y cómo evolucionaron los pulpos”.

A veces, agregó, “reexaminar fósiles controvertidos con nuevas técnicas revela pequeñas pistas que conducen a descubrimientos realmente emocionantes”.