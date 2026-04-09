Descubren el primer huevo de un antepasado de los mamíferos, de hace 250 millones de años

Ahora, el huevo fósil ha sido analizado con el equipamiento del Laboratorio Europeo de Radiación Sincrotón (ESRF) en Francia, que permitió captar el nivel de detalle requerido para estudiar huesos tan diminutos y delicados.

Los investigadores sugieren que esos huevos probablemente tenían cáscara blanda, que raramente se conserva como fósil, por lo que este hallazgo es especialmente raro.

Para los autores, esto sugiere “claramente” que este herbívoro no producía leche para sus crías, a diferencia de los mamíferos actuales, explicó la Universidad de Witwatersrand en un comunicado.

Además, los huevos grandes son más resistentes a la desecación, que es una ventaja crucial en un entorno hostil y propenso a la sequía, lo que habría sido un rasgo de supervivencia fundamental.

Los hallazgos sugieren además que las crías probablemente fueran precoces. Nacían en una fase avanzada de desarrollo y habrían sido capaces de alimentarse por sí mismas, escapar de los depredadores y alcanzar rápidamente la madurez reproductiva.

La extinción masiva del Pérmico-Triásico, hace unos 252 millones de años, fue el evento de extinción más devastador que ha sufrido el planeta, pero este animal no solo sobrevivió, sino que prosperó en un mundo caracterizado por la inestabilidad ambiental extrema, un calor intenso y sequías prolongadas.

Benoit destacó que, en un contexto moderno, el estudio tiene un gran impacto porque ofrece una perspectiva a largo plazo sobre la resiliencia y la adaptabilidad ante el rápido cambio climático y la crisis ecológica.

Comprender cómo sobrevivieron los organismos del pasado a las catástrofes globales ayuda a los científicos a predecir mejor cómo podrían responder las especies al estrés ambiental actual, “lo que convierte este descubrimiento no solo en un avance en paleontología, sino también en algo de gran relevancia para los retos actuales en materia de biodiversidad y clima”.