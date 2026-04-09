Meta veta abogados, Oracle recorta plantilla por IA y otros clics tecnológicos en América

Meta comenzó a retirar de Facebook e Instagram los anuncios de abogados que intentan captar clientes para demandar a la tecnológica por presuntos daños a los menores de edad, según informó Axios, una medida que se produce después de que un tribunal de California declarara a Meta y YouTube negligentes en cuanto a la adicción a las redes sociales y que abre la puerta a una oleada de posibles demandas colectivas en Estados Unidos.

El medio identificó más de una docena de anuncios desactivados, pertenecientes a firmas de peso como Morgan & Morgan y Sokolove Law que vinculan el uso de las redes sociales con síntomas de ansiedad, depresión y autolesiones en adolescentes.

El consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, asegura que el potencial y la adopción de la IA será mucho más rápido que cualquier revolución tecnológica previa, como la electricidad o internet, según dijo a los accionistas, resaltando que no será una "burbuja especulativa".

"No es una exageración afirmar que la IA curará algunos tipos de cáncer, creará nuevos materiales compuestos y reducirá las muertes accidentales", dijo Dimon, quien agregó que JPMorgan desplegará la IA en "virtualmente cada función, aplicación y proceso" de la compañía, no obstante, la velocidad de esta transformación podría superar la capacidad de adaptación laboral, por lo que el banco ya tiene planes para "apoyar y reubicar" a los empleados afectados.

Meta presentó esta semana Muse Spark, su nuevo modelo de IA diseñado para integrar su tecnología en el ecosistema de aplicaciones y redes sociales de la empresa, que busca alcanzar a rivales del mercado como Google y OpenAI.

Tras una inversión de 14.300 millones de dólares en la contratación de Alexandr Wang, de Scale AI, para dirigir Superintelligence Labs, Meta afirma que Muse Spark es más rápido y capaz que sus predecesores e impulsa el asistente Meta AI en su versión web y aplicación móvil. Además, llegará a WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger en las próximas semanas

La compañía tecnológica OpenAI anunció la adquisición de TBPN, un programa de entrevistas en línea con ejecutivos y líderes del sector tecnológico "con la misión de llevar la inteligencia artificial general (IAG o AGI, en inglés) al mundo", dijo la directora de aplicaciones Fidji Simo, quien aseguró que la adquisición genera un espacio para una “conversación real y constructiva”.

TBPN, lanzado en octubre de 2024 y con una duración de tres horas en YouTube y la red social X por emisión, reportó ingresos de cinco millones de dólares el año pasado, según The Wall Street Journal, y entre sus invitados han figurado directores ejecutivos de OpenAI, Meta, Microsoft y Palantir.

Oracle, que en mayo de 2025 tenía unos 162.000 empleados, comenzó una ronda de despidos que podría afectar a múltiples divisiones y a puestos cuya demanda disminuiría por el avance de la automatización, como parte, según Bloomberg.

Bajo el mando de su presidente, Larry Ellison, la tecnológica impulsa una ambiciosa estrategia para reforzar su negocio en la nube, competir con Amazon y Microsoft, y posicionarse como proveedor clave de servicios para cargas de trabajo de IA, incluyendo a clientes como OpenAI.

Google introdujo la opción de cambiar el nombre de usuario que precede a @gmail.com sin perder el acceso a la cuenta ni a los datos -mensajes, fotos, documentos- que se han ido guardando en ella desde su creación.

Inicialmente para EE.UU. y próximamente para el resto del mundo, los usuarios podrán cambiar el nombre de la dirección de correo electrónico y mantener su acceso a todos los servicios de la cuenta: Gmail, Drive, Fotos o Meet, entre otros, sin necesidad de una cuenta nueva, lo que conllevaba perder la información antigua.

La compañía Anthropic sufrió una filtración accidental del código fuente de su herramienta de programación Claude Code, apenas unos días después de que se revelara por error la existencia de un nuevo y potente modelo denominado internamente como 'Mythos', según informó Fortune, lo que expuso a unas 500.000 líneas de código en aproximadamente 1.900 archivos.

La noticia surge días después de que la tecnológica lograra una victoria judicial temporal en California contra el Gobierno de Donald Trump en su demanda por haber sido designada como riesgo nacional en la cadena de suministro debido a que la tecnológica se había negado a ceder su IA al Departamento de Guerra para cualquier uso legal.