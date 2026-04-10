Equipo médico especialista en descompresión, primero en recibir a los astronautas de Orión

El teniente comandante Jesse Wang, el suboficial mayor médico Laddy Aldridge, los suboficiales médicos Vlad Link y Steve Kapala conforman el equipo encargado de recibir a los astronautas que marcaron un hito al alcanzar el lugar más lejano de la Tierra donde el ser humano ha llegado.

El comandante Reid Wiseman, y los astronautas Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) serán evaluados médicamente de forma individual y después se les ayudará a salir de forma segura, dijo la Armada estadounidense en un comunicado.

Tras la evaluación y si todo se encuentra en orden, los astronautas serán llevados a los helicópteros de la marina en orden: primero a Koch, después a Glover, luego al canadiense Hansen y, al final, al comandante Wiseman, según detalló la NASA.

El personal médico de buceo de la Armada está compuesto por buzos certificados que se someten a una formación especializada, lo que los convierte en expertos en enfermedades por descompresión y otras consideraciones médicas propias del entorno submarino.

A menudo desplegado en expediciones de guerra, la misión de estos equipos es atender y garantizar que los miembros de las fuerzas militares estadounidenses capacitadas para el buceo se encuentren en condiciones seguras para llevar a cabo operaciones de inmersión.

Artemis II se convirtió el pasado lunes en la primera misión tripulada en llegar a la cara oculta de la Luna, un hito que precede a los objetivos de la NASA de llevar de nuevo al ser humano a la superficie del satélite en 2028.