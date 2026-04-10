Termina con éxito Artemis II, la misión del regreso humano a la órbita lunar

"Estados Unidos ha vuelto a enviar astronautas a la Luna y traerlos de regreso a salvo", expresó tras el amerizaje Jared Isaacman, administrador de la NASA, sobre esta misión de prueba del potente cohete SLS y de la nave Orión.

El buen tiempo acompañó a la tripulación más diversa que llegó a la órbita lunar el lunes pasado después de un despegue sin problemas el 1 de abril desde Cabo Cañaveral (Florida), condiciones que se repitieron este viernes en el Pacífico, frente a la costa de San Diego (California), donde se zambulló la cápsula.

Victoriosos llegaron a la Tierra la primera mujer en orbitar la Luna, Christina Koch; la primera persona afroamericano, Victor Glover, y el primer no estadounidense en acompañar una misión de la NASA, el canadiense Jeremy Hansen.

El comandante de la NASA Reid Wiseman completó esta misión, que llega a su fin con un cúmulo de hitos históricos cumplidos y que darán un impulso a las próximas misiones del Programa Artemis que busca alunizar dos veces en 2028, así como orbitar la Tierra en 2027, mientras la agencia espacial estadounidense avanza simultáneamente en los planes de construcción de una base en la Luna.

La tripulación superó el récord de distancia alcanzado en el espacio por la misión Apolo 13 en 1970 y estableció una nueva marca al alejarse 406.771 kilómetros de la Tierra.

Igualmente, probó por primera vez el soporte vital humano en una nave al pasar sobre por la cara oculta de la Luna, que incluyó un apagón de las comunicaciones durante 40 minutos y que los premió además con un eclipse de más de 50 minutos, que les permitió hacer otro tipo de observaciones.

La NASA señaló que ahora deberá analizar el abundante material gráfico recolectado y las observaciones realizadas, que servirán de base para orientar las futuras misiones del programa Artemis.

Durante la expedición, Wiseman protagonizó uno de los momentos más emotivos, cuando sus compañeros bautizaron 'Carroll' a un cráter lunar observado por primera vez por el ser humano, en honor a su esposa fallecida.

Un frasco de Nutella -crema dulce de avellanas y cacao- flotando durante la transmisión en vivo, junto con el atasco del inodoro y los malos olores que tuvieron que soportar los astronautas, marcaron los momentos más graciosos y, a la vez, más desagradables de la misión.

Los astronautas concluyeron este viernes una travesía con riesgos significativos, desde el despegue -que pudo haber comprometido el resto de la operación- hasta el reingreso, especialmente por tratarse de la primera prueba con tripulación del escudo térmico de Artemis II.

Ese blindaje logró proteger a la tripulación de las altas temperaturas generadas por la fricción durante la reentrada en la atmósfera terrestre, que se estimaron desde 1.650 grados centígrados (3.000 Fahrenheit) hasta unos 2.760 grados centígrados (5.000 Fahrenheit).

Este calor se generó al ingresar en la atmósfera terrestre a una velocidad cercana a los 40.000 kilómetros por hora (unas 24.661 millas por hora), con una desaceleración que alcanzó hasta cuatro veces la fuerza de gravedad.

La recuperación de los astronautas fue realizada por las fuerzas armadas estadounidenses y personal de la NASA, quienes los trasladaron a una plataforma inflable.

Desde allí, estaban previstos su evacuación en helicópteros y su traslado a la enfermería de un buque, donde continuarán con evaluaciones médicas, antes de ser trasladados a tierra para exámenes adicionales.

"Estamos regresando a la Luna. Lo hacemos para quedarnos", expresó emocionado Isaacman, quien fue a acompañar el rescate de los astronautas en el Pacífico.

"Vamos a dominar las habilidades en la superficie lunar para que algún día podamos emprender misiones a Marte. Es un momento increíblemente emocionante. Y no vamos solos: estamos llevando a todos con nosotros", agregó Isaacman.