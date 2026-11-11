Caso Ueno: se inicia audiencia de imposición de medidas para la “rompepapeles”

La audiencia de imposición de medidas de Andrea María José Benítez García (28), empleada de Ueno Casa de Bolsa, se inició este miércoles ante el juez penal de garantías Marcelo Saldívar Bellasai.

Benítez García, conocida como la “rompepapeles”, fue imputada por supuesta frustración de la persecución y ejecución penal, luego de ser detenida durante un procedimiento fiscal en el marco del caso Ueno Bank.

La mujer se desempeñaba como jefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa y fue detenida el lunes último, durante un allanamiento encabezado por agentes del Ministerio Público en la sede de la empresa, ubicada en el edificio del shopping Paseo Galería, en Asunción.

El fiscal Federico Leguizamón formuló la imputación luego de que la funcionaria prestara declaración indagatoria. El representante del Ministerio Público solicitó su prisión preventiva, por lo que el magistrado deberá resolver si dispone su reclusión o le concede medidas alternativas, como el arresto domiciliario o la libertad ambulatoria.

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“Rompepapeles” habría intentado destruir documentos de Ueno

El procedimiento que derivó en la detención de la funcionaria se realizó el lunes 9 de noviembre, cuando los fiscales Silvio Corbeta, Jorge Arce, Yeimy Adle y Ruth Benítez encabezaron un allanamiento en Ueno Casa de Bolsa, en el marco de la causa 89, abierta contra directivos de Ueno Bank y otras personas vinculadas.

Durante la intervención, los investigadores encontraron a varios empleados trabajando en las oficinas y posteriormente detectaron documentos rotos en un basurero. Los papeles fueron rescatados y reconstruidos parcialmente por los intervinientes.

Según los datos de la investigación, los documentos serían aparentemente extractos de movimientos financieros del entonces presidente Santiago Peña. Los investigadores sospechan que esos registros podrían constituir evidencia documental sobre la relación del exmandatario con la firma intervenida.

Posteriormente, al revisar las imágenes de las cámaras de seguridad, los fiscales identificaron a Andrea Benítez como la presunta responsable de romper y desechar los documentos. A partir de esos elementos, la funcionaria fue detenida y quedó a disposición del Ministerio Público.

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Ueno: dos causas investigan el presunto desvío de fondos

El denominado caso Ueno Bank se inició el martes 3 de noviembre con la detención de Federico Miguel Vázquez Villasanti, propietario del Grupo Vázquez y de Ueno Bank, además de otros siete directivos de la entidad financiera.

La investigación apunta a un presunto esquema de lesión de confianza y otras irregularidades relacionadas con la supuesta utilización y dispersión de fondos públicos. De acuerdo con los antecedentes proporcionados, el presunto perjuicio investigado rondaría los US$ 1.000 millones.

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La causa se encuentra dividida en dos expedientes penales a cargo de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. El primero es la causa 89, caratulada Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros sobre lesión de confianza y otros, en la que están procesados los ocho directivos de Ueno Bank y otras 19 personas vinculadas a empresas relacionadas.

El segundo expediente es la causa 92, caratulada Santiago Peña Palacios sobre lesión de confianza y otros, en la que están procesados el exmandatario y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding.