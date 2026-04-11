China inicia preparativos de la misión Chang'e-7, clave para explorar el polo sur lunar

Según informó este viernes la Agencia Espacial de Misiones Tripuladas de China (AEMT), todos los componentes de la misión han sido trasladados al complejo de lanzamiento, donde comenzarán las pruebas y verificaciones previas antes de su despegue, previsto para la segunda mitad de este año.

La Chang'e-7 forma parte de la estrategia china para intensificar la exploración del polo sur lunar, una región de especial interés científico por la posible presencia de hielo en cráteres permanentemente en sombra, considerado un recurso clave para futuras misiones de larga duración.

La misión combinará distintas operaciones, desde la órbita hasta el descenso y el desplazamiento sobre la superficie, con el objetivo de estudiar el entorno y los recursos de esa zona, así como probar nuevas tecnologías para la exploración lunar.

El programa Chang'e prevé continuar esta hoja de ruta con la misión Chang'e-8, prevista en torno a 2029, que buscará evaluar el uso de los recursos detectados y sentar las bases para una futura presencia humana en la Luna.

China ha reforzado su programa espacial en los últimos años con misiones como el alunizaje de la sonda Chang'e 4 en la cara oculta de la Luna y la llegada a Marte con la Tianwen-1, además de la construcción de la Tiangong, que podría convertirse en la única plataforma habitada en órbita baja cuando la Estación Espacial Internacional complete su retirada, prevista para 2032.