Las transferencias de los fondos jubilatorios hacia Ueno Bank no ocurrieron de la noche a la mañana, sino que respondieron a una cadena de autorizaciones sostenidas durante varios años con múltiples actores involucrados.

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A pesar del rastro documental, estos consejeros operan bajo un manto de silencio e impunidad; salvo por los reclamos de agrupaciones de jubilados en redes sociales, no son señalados como responsables directos. No hace falta recurrir a las actas internas de las sesiones para comprobar su rol, ya que cada una de estas resoluciones fue oportunamente documentada y publicada por diversos medios de prensa.

¿Quiénes son los exdirectivos y asesores del IPS señalados en el caso Ueno?

Jorge Brítez, expresidente del IPS apuntado como el principal responsable de desabastecer a la previsional, habilitar negociados y direccionar los recursos del ente hacia Ueno Bank. No obstante, el Ministerio Público aún no lo procesa por esta causa y solo enfrenta una imputación del caso de “quirófanos modulares”. En relación con el banco, Brítez autorizó un depósito de US$ 32 millones en octubre de 2024 y, en noviembre de ese mismo año, avaló reducir el puntaje mínimo exigido a las entidades receptoras de Certificados de Depósito de Ahorro (CDA). Posteriormente, dio luz verde a colocaciones por US$ 39 millones en julio de 2025 y por otros US$ 13 millones en diciembre de ese año.

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Hugo Díaz, director de Inversiones del IPS, era el encargado de emitir las recomendaciones técnicas para concretar los depósitos en Ueno Bank. Hasta el momento, la fiscala Marlene González únicamente procedió a incautar su teléfono celular. El senador Líder Amarilla (PLRA) lo señaló públicamente como el segundo responsable en la línea de mando detrás de Jorge Brítez por el desvío de fondos hacia la entidad financiera.

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¿Qué consejeros del IPS votaron a favor de bajar los requisitos para Ueno Bank?

Gustavo González, exrepresentante del Ministerio de Salud Pública ante el Consejo, votó a favor de autorizar los depósitos en modalidad CDA por US$ 39 millones en julio de 2025 y por US$ 13 millones en diciembre del mismo año.

José Jara, quien continúa en funciones como representante de los jubilados tras ser designado por Santiago Peña en septiembre de 2023 —cargo que ya había ejercido durante el gobierno de Horacio Cartes—, respaldó las colocaciones por US$ 32 millones en octubre de 2024, US$ 39 millones en julio de 2025 y US$ 13 millones en diciembre de 2025. Asimismo, integró el bloque que aprobó reducir el puntaje mínimo de calificación para que Ueno Bank pudiera captar la totalidad de esos recursos.

Víctor Insfrán, exrepresentante de los trabajadores ante el Consejo del IPS, aprobó la colocación de US$ 32 millones en octubre de 2024, votó por reducir la exigencia de puntaje para los CDA y avaló el depósito de US$ 13 millones en diciembre de 2025. Actualmente es investigado por la Fiscalía debido a que obtuvo un crédito en Ueno Bank por G. 1.116 millones a un plazo de 700 cuotas (casi 60 años), un cronograma de pago materialmente imposible de cumplir dada su edad de 72 años.

Carlos Alberto Pereira, exrepresentante del Ministerio de Trabajo ante el Consejo —quien asumió en agosto de 2023 y renunció en febrero de 2026—, votó a favor de la reducción del puntaje mínimo para los CDA, así como de los depósitos de US$ 32 millones en octubre de 2024 y de US$ 13 millones en diciembre de 2025. En su momento, intentó justificar públicamente las modificaciones introducidas en el manual de inversiones de la previsional. Una semana antes que el BCP interviniera Ueno, Pereira propuso que el IPS inyecte fondos con el argumento de proteger las inversiones del IPS. Resulta que el mismo tenía un certificado de depósito de ahorro (CDA) de G. 340 millones allí.