El hecho ocurrió a las 04:15 aproximadamente, en una vivienda ubicada en el km 12, lado Monday, a unos 1.000 metros de la Ruta PY02, en Ciudad del Este.

El fallecido fue identificado como Andy Emanuel Leiva Valenzuela (19), quien residía en el barrio San Rafael de Ciudad del Este. El joven registraba una orden de captura por robo agravado, de fecha 13 de octubre de 2026.

De acuerdo con el informe policial de la Subcomisaría 14ª, el propietario de la vivienda, un joven de 29 años, se encontraba descansando cuando escuchó ruidos provenientes de la parte frontal de su domicilio.

Al verificar las imágenes del circuito cerrado, observó a un grupo de entre cuatro y cinco hombres que presuntamente estaba forzando el portón de acceso.

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Los desconocidos lograron ingresar al predio, que cuenta con muralla perimetral y portón de hierro. Ante la situación, el dueño de casa tomó sus armas de marca CANIK, modelo TP9, y otro de la marca TINCKATMS, tipo fusil, calibre 223mm, se posicionó en una zona oscura, y abrió fuego contra bandidos. Según el informe policial, las armas cuentan con carnet de tenencia y portación.

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A raíz del tiroteo, uno de los presuntos asaltantes resultó herido y cayó muerto en el acceso de vehículo. Los demás integrantes del grupo escaparon rápidamente en un automóvil presumiblemente Toyota Premio, de color blanco, que tendría el paragolpes delantero desprendido.

Tras recibir la alerta telefónica, agentes de la Subcomisaría 14ª acudieron al lugar y encontraron el cuerpo sin vida en el portón de acceso a la vivienda.

Posteriormente, se convocó a personal del Departamento de Investigaciones y de Criminalística para realizar los procedimientos correspondientes.

El caso fue comunicado a la agente fiscal de turno, Claudelina Corvalán, mientras continúan los trabajos investigativos para esclarecer las circunstancias del intento de robo e identificar a los demás involucrados.