Carlos Gustavo Fernández Valdovinos, de 61 años, doctor en Economía, ministro del Ministerio de Economía de Finanzas (MEF) de 2023 a 2026, es desde anoche (sábado 28 de noviembre) el único ocupante de la celda 16 del pabellón D, planta baja, del Centro Nacional de Prevenidos, anteriormente llamado Penitenciaría Nacional de Tacumbú, que es el principal establecimiento penitenciario administrado por el Ministerio de Justicia (MJ).

Ese sector es uno de los tres nuevos pabellones inaugurados hace un mes y medio por el anterior presidente de la República, el ahora también encarcelado Santiago Peña Palacios, quien a su vez se encuentra en el penal militar de Viñas Cue, también en la capital del país.

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Paradójicamente, el pabellón donde ahora está recluido Fernández Valdovinos en Tacumbú fue construido con el dinero que él mismo autorizó cuando aún era ministro.

Según los dato obtenidos, Carlos Fernández Valdovinos estaba tranquilo cuando ingresó a prisión, aunque su presión era de 14/9.

Le explicaron que debía acatar el reglamento interno o sería castigado, por ejemplo, con el confinamiento en una celda de aislamiento. El economista en todo momento respondió que se iba a someter a las disposiciones.

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También le advirtieron que ni siquiera intentara conseguir un celular, porque eso conllevaría una sanción más dura.

Lo único que pidió el exministro cuando se instaló en su celda fue algo para comer, porque tenía hambre, lo que fue satisfecho por las autoridades penitenciarias.

Cocido con galleta y visitas

Hoy, domingo 29 de noviembre, desayunó cocido con leche con galleta y en estos momentos deberá estar recibiendo a sus familiares, ya que los días de visita habilitados en la prisión son miércoles y domingo.

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Fernández Valdivinos está en una celda que no tiene conexiones eléctricas, es decir, que no podrá usar electrodomésticos.

En el mismo pabellón, pero en la planta alta, está alojado Alejandro Gómez Abente, uno de los directivos del banco Ueno Bank que provocó esta histórica crisis.

El exministro, quien también fue presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) y que llegó a trabajar para el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), está imputado desde ayer por administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado, asociación criminal y lavado de activos, en la causa 92/2026 de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público (MP), en la que el principal procesado es justamente el expresidente de la República Santiago Peña.