Mientras el Ministerio Público requirió al equipo interventor del Banco Central del Paraguay (BCP) en Ueno Bank y a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) los antecedentes y documentos sobre la empresa Jet Par LLC –en la que figuran vínculos de Alejandro Domínguez y del preso Miguel Vázquez–, el avión de esa firma sigue en operación sin restricciones. El viernes último, Alejandro Facundo Domínguez Pérez, hijo del dirigente deportivo, viajó junto con otras siete personas en el jet matrícula N901RH rumbo a Uruguay para asistir ayer a la final de la Copa Libertadores.

El vuelo ocurrió en medio de la investigación fiscal por el presunto vaciamiento de Ueno Bank y pese a que documentos y correos internos en poder de la Fiscalía señalan al Grupo Vázquez como socio de la empresa propietaria de la aeronave y encargado de cubrir desde el hangaraje hasta los salarios de los pilotos, los mismos que llevaron al hijo de Domínguez a Uruguay: Jesús Echagüe y Günther Wunderling.

Domínguez Pérez es el mismo que apareció en el contrato que firmó Petropar en 2024 con la empresa Doha Holding Group LLC. Este acuerdo por US$ 61 millones terminó rescindido debido a una decena de incumplimientos.

COBRO DE US$ 750.000

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, acudió a la Justicia el 16 de noviembre de 2026 para rescindir el vínculo con el Grupo Vázquez SAE y devolver los US$ 750.000 percibidos en 2024. La presentación judicial ocurrió un día después de que el Ministerio Público incautara el avión Gulfstream Aerospace G-IV (matrícula N7DK), vinculado a Match SA –firma del Grupo Vázquez–, y una semana después de que nuestro diario revelara los nexos comerciales entre el titular de la entidad deportiva sudamericana y el grupo empresarial.

El Cessna Citation III (matrícula N901RH), propiedad de Jet Par LLC, operó bajo un esquema de uso alternado entre Alejandro Domínguez y Federico Miguel Vázquez. A pesar de los vínculos societarios documentados, la aeronave no fue bloqueada ni incautada por el Ministerio Público.

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Además de la sociedad en Jet Par LLC, otros documentos y correos internos de Ueno Bank entregados a nuestro diario y remitidos a la Fiscalía revelan pagos por más de US$ 3.500.000 del Grupo Vázquez SAE al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, bajo el concepto de “anticipo de comisiones futuras”.

Mientras Domínguez cerró estos negocios, la Conmebol como institución quedó con US$ 15 millones atrapados en Ueno Bank, entidad vinculada a su socio comercial. Alejandro Domínguez percibió tanto los US$ 750.000 por la venta de su participación en Jet Par como los US$ 3.500.000 por “comisiones futuras” tras el patrocinio de Ueno Bank a la Copa Sudamericana.

Miguel Vázquez, presidente del Grupo Vázquez y socio de Alejandro Domínguez, cumple prisión preventiva desde el 3 de noviembre último en la causa por el presunto vaciamiento de Ueno Bank, uno de los mayores escándalos financieros del país. Según estimaciones preliminares del Banco Central del Paraguay (BCP), el perjuicio patrimonial ronda los US$ 1.000 millones y podría alcanzar los US$ 1.500 millones.

¿Burla a la Fiscalía?

La Fiscalía investiga y pide documentos sobre los negocios de Alejandro Domínguez con el Grupo Vázquez. Sin embargo, el avión Cessna Citation III –uno de los activos ligados a ese acuerdo, en el que aparece el Grupo Vázquez SAE– no figura bajo investigación ni fue incautado, y continúa en operaciones con este tipo de vuelos mientras avanza la pesquisa.