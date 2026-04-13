Cámara hiperbárica de Canarias (España), decisiva para futuras misiones tripuladas de NASA

Para inspeccionar estas instalaciones ha acudido este lunes al HUC una delegación de la NASA integrada por su director médico, James D. Polk, la subdirectora médica del Centro Espacial Johnson, Sharmi Watkins, el jefe de división de Medicina Espacial del mismo centro, Gary Beven; y el responsable del Grupo de Coordinación de Contingencias de la NASA, Travis Houser.

Antes de visitar la unidad de medicina hiperbárica del HUC James D. Polk ha subrayado ante los medios de comunicación el importante papel que desempeña Canarias en las misiones especiales ya que, en el caso de la recién finalizada Artemis II, tras despegar de Florida y sobrevolar el Atlántico, ante cualquier incidencia que hubiera obligado a abortar el vuelo, habría tenido que amerizar cerca del archipiélago.

La misión fue exitosa y los astronautas se encuentran "extraordinariamente bien" pero siempre hay que estar preparados para cualquier contingencia "y, personalmente, no pude respirar hasta que se produjo el amerizaje", ha relatado James D. Polk.

La NASA ha investigado previamente las capacidades sanitarias del HUC y se ha mostrado "impresionada" además por el trabajo de investigación que se realiza en el centro, pues el centro espacial busca hospitales que cuenten con buenos servicios de Urgencias, Traumatología, Cirugía, Unidad de Críticos y medicina hiperbárica.

Ya con la Artemis II hubo contactos previos por si se hubiese tenido que abortar la misión, y el director médico de la NASA ha bromeado con el hecho de que la propuesta de colaborar se tiene que establecer de antemano "ya que sería extraño telefonear y decir, oye, que viene gente del espacio y van a aterrizar en tu patio".

En todo caso, ha precisado que en principio el lugar elegido de amerizaje de una misión tripulada es siempre la costa de San Diego en California, aunque cuando se produce un lanzamiento hay "una ventana de dos a cuatro horas" en las que puede haber cambios en la dirección y entonces hay que sopesar la posibilidad de colaborar con otros centros científicos y sanitarios en el Atlántico por si se produce una contingencia.

Ello depende de si la trayectoria que sigue el cohete es correcta o no y en el último supuesto hay que abortar la misión y estar en contacto con hospitales de la zona por si hubiera que atender a los astronautas, ha explicado James D. Polk, quien ha señalado que está previsto lanzar la Artemis III en el verano de 2027, en principio para hacer pruebas de atraque.

"Pero nuestros cohetes son naves muy sofisticadas y delicadas y a veces las cosas no funcionan como uno tiene previsto. Por eso hay que prever todo de antemano", ha puntualizado.

Por su parte el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, ha señalado que la intención de la NASA es elegir al HUC como zona de referencia para una emergencia en la costa oeste africana, la Macaronesia, litoral de Portugal y Galicia.

La colaboración en este ámbito incluye al Servicio de Urgencias Canario, Imetisa (que gestiona la cámara hiperbárica del HUC), Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y Salvamento Marítimo, pues engloba desde la asistencia a un posible rescate hasta la prestación de los servicios sanitarios, especialmente de medicina hiperbárica, traumatología, radiodiagnóstico y unidad de Críticos.

En su visita de este lunes los responsables médicos de la NASA expondrán al Servicio Canario de la Salud los requerimientos y necesidades que puedan tener en este ámbito, ha continuado Adasat Goya, quien ha señalado que hay nueve misiones tripuladas previstas para los próximos años en las que el HUC sería el centro de referencia, en caso de producirse una contingencia.