Conocé a la polilla Hyalophora cecropia: gigante de Norteamérica

Con sus “ojos” en las alas y una envergadura que puede superar los 15 centímetros, Hyalophora cecropia es la polilla más grande nativa de Norteamérica. Así vive —de oruga a capullo— y por qué su presencia dice mucho del ambiente.

Un insecto imposible de confundir

La polilla cecropia —Hyalophora cecropia, familia Saturniidae— parece diseñada para llamar la atención: alas castañas y rojizas, bandas blancas curvas y manchas que recuerdan ojos, un recurso común en insectos para disuadir depredadores.

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En adultos, la envergadura típica ronda los 12–15 centímetros, y en ejemplares grandes puede ser mayor.

Pese a su tamaño, verla no es sencillo. Es nocturna, se mueve discretamente y suele aparecer cerca de luces exteriores durante las noches cálidas.

Dónde vive: su mapa, de Canadá a Florida

Su distribución se concentra en el este de América del Norte, desde el sur de Canadá hasta Estados Unidos (incluyendo zonas que llegan al sur, como Florida), especialmente en áreas con arbolado y bordes de bosque.

No es una especie “exótica”: es parte del paisaje biológico nativo de la región.

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El ciclo de vida: un adulto que casi no come

La historia de la cecropia se entiende mejor al revés: el adulto, espectacular, es una etapa breve.

La oruga es el verdadero motor del ciclo. Es grande, de color verde, con prominencias (tubérculos) azuladas, amarillas y anaranjadas.

Se alimenta de hojas de distintos árboles y arbustos —entre ellos arces (maples), abedules, sauces y frutales— y acumula energía para el siguiente paso.

Luego construye un capullo (cocoon) de seda resistente, a menudo adherido a ramas. Allí pasa el invierno como pupa y emerge en la temporada siguiente.

El adulto vive pocos días o un par de semanas. Como ocurre en muchos satúrnidos, no se alimenta: su objetivo principal es reproducirse. La hembra libera feromonas para atraer machos, que pueden detectarlas a larga distancia.

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Cómo identificarla sin dudas

Tamaño grande y vuelo nocturno.

Bandas blancas en alas rojizas/marrones y manchas tipo “ojo” .

Capullos alargados y firmes en ramas, sobre todo en invierno.

Si encontrás una, lo ideal es no manipularla: fotografiarla y dejarla donde está reduce el estrés del insecto y evita dañar alas o capullos.

Qué la amenaza y qué dice su presencia del entorno

Como otros insectos grandes y nocturnos, la cecropia enfrenta presiones acumuladas: pérdida de hábitat, pesticidas y contaminación lumínica (las luces alteran orientación y reproducción).

En algunas zonas se ha señalado además el impacto de parasitoides introducidos que afectan a polillas nativas.

Por eso, encontrar una cecropia puede leerse como un indicio: donde todavía hay hospederos, noches relativamente oscuras y menos químicos, estos gigantes tienen más margen para completar su ciclo.

En tiempos de biodiversidad en retroceso, la cecropia ofrece una lección simple: a veces, lo extraordinario no está lejos; está esperando que apaguemos la luz y miremos con paciencia.