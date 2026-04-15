Video: en el zoo de Madrid nace un orangután de Borneo, especie en peligro de extinción

Un orangután de Borneo, una especie catalogada como en peligro crítico de extinción, nació en el zoológico de Madrid, un macho saludable y con un peso de kilo y medio, según sus cuidadores.

Tras un periodo de gestación de ocho meses y medio, la madre, Surya, dio a luz el 2 de abril, indicó el Zoo Aquarium de Madrid en un comunicado.

El zoológico difundió un video en el que se ve a Surya abrazando al recién nacido.

El nombre del orangután será seleccionado mediante una votación del público a partir de una lista de opciones propuesta por los cuidadores.

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Es la cuarta cría de Surya, quien “ha mostrado, desde el primer momento, un comportamiento maternal ejemplar”, según la institución.

“Cuando el pequeño está mamando, todo se detiene. Ella se queda completamente quieta hasta que termina y, solo entonces, se desplaza para comer o realizar cualquier otra actividad”, declaró Maica Espinosa, cuidadora de orangutanes del zoológico.

Una sola cría

Los orangutanes suelen dar a luz a una sola cría, o a veces a gemelos, y los nacimientos tienen lugar cada seis años.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasifica a los orangutanes de Borneo —conocidos por su pelaje rojizo y su carácter apacible— como en peligro crítico de extinción.

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Sus principales amenazas son la rápida destrucción de su hábitat y el comercio ilegal de fauna silvestre.

La especie solo vive en estado salvaje en la isla indonesia de Sumatra y en la isla de Borneo, compartida entre Indonesia, Malasia y Brunéi.