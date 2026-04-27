Día Internacional del Tapir: el “jardinero del bosque” que sigue moldeando selvas

El Día Internacional del Tapir se celebra cada 27 de abril. La fecha —impulsada desde fines de los años 2000 por organizaciones y especialistas en conservación— busca visibilizar a uno de los grandes mamíferos menos conocidos del planeta y, a la vez, a sus amenazas más persistentes: pérdida de hábitat, caza, fragmentación por rutas y conflictos con actividades productivas.

Hay cuatro especies de tapir: el tapir amazónico o de tierras bajas (Tapirus terrestris), distribuido en gran parte de Sudamérica; el tapir de Baird (T. bairdii), en Mesoamérica; el tapir andino o de montaña (T. pinchaque), en los Andes; y el tapir malayo (T. indicus), en el sudeste asiático. Varias de ellas están amenazadas según evaluaciones de conservación, y todas dependen de paisajes continuos para sobrevivir.

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El “jardinero del bosque”: sembrar sin sembrar

El tapir cumple una función ecológica comparable a una infraestructura invisible. Es un frugívoro que consume frutos enteros y luego defeca semillas viables en “paquetes” ricos en nutrientes.

Como camina grandes distancias entre sitios de descanso, agua y alimentación, puede transportar semillas a kilómetros del árbol madre, conectando parches de bosque y favoreciendo la recolonización de áreas degradadas.

Su tamaño —entre los mayores mamíferos terrestres de las selvas americanas— le permite ingerir y movilizar semillas grandes que otros animales no dispersan con la misma eficacia.

En un ecosistema fragmentado, esa capacidad puede marcar la diferencia entre un bosque que se renueva y otro que envejece sin reemplazo.

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Un animal “prehistórico” que sigue vivo

El tapir suele describirse como un “fósil viviente” no porque sea idéntico a sus antepasados, sino por su pertenencia a un linaje antiguo de perisodáctilos (ungulados de dedo impar), el grupo que también incluye a caballos y rinocerontes.

Su diseño corporal —robusto, de patas cortas y con cráneo particular— conserva rasgos que remiten a millones de años de historia evolutiva, mientras su rol ecológico sigue siendo completamente actual.

Trompa corta, función compleja

La característica más reconocible es su mini-probóscide, una estructura flexible formada por la nariz y el labio superior. No es un adorno: funciona como una herramienta prensil para seleccionar hojas, brotes y frutos, explorar el entorno y olfatear con precisión.

En ambientes de vegetación densa y baja visibilidad, el olfato es un sentido crucial para detectar comida, depredadores o presencia humana. Además, su afinidad por el agua —se zambulle y nada con soltura— convierte esa trompa corta en un recurso práctico para respirar y orientarse.

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Crías con rayas y manchas: camuflaje temporal

Las crías nacen con un patrón de rayas y manchas claras que recuerda a la luz filtrada entre hojas: un camuflaje eficaz en el sotobosque. Ese “diseño” se va desvaneciendo a medida que crecen y, por lo general, desaparece hacia los 6 a 8 meses, cuando adoptan la coloración más uniforme de los adultos.