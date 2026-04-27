Ciencia
27 de abril de 2026 - 10:39

Día Internacional del Tapir: el “jardinero del bosque” que sigue moldeando selvas

Tapir de baja tierra (Tapirus terrestres) o Tapir sudamericano.
Tapir de baja tierra (Tapirus terrestres) o Tapir sudamericano.

Cada 27 de abril, el Día Internacional del Tapir pone el foco en un animal discreto y decisivo: dispersa semillas a kilómetros, sostiene la regeneración de selvas y conserva rasgos de linajes muy antiguos. Por qué importa protegerlo hoy.

Por ABC Color

El Día Internacional del Tapir se celebra cada 27 de abril. La fecha —impulsada desde fines de los años 2000 por organizaciones y especialistas en conservación— busca visibilizar a uno de los grandes mamíferos menos conocidos del planeta y, a la vez, a sus amenazas más persistentes: pérdida de hábitat, caza, fragmentación por rutas y conflictos con actividades productivas.

Tapir de baja tierra (Tapirus terrestres) o Tapir sudamericano.
Tapir de baja tierra (Tapirus terrestres) o Tapir sudamericano.

Hay cuatro especies de tapir: el tapir amazónico o de tierras bajas (Tapirus terrestris), distribuido en gran parte de Sudamérica; el tapir de Baird (T. bairdii), en Mesoamérica; el tapir andino o de montaña (T. pinchaque), en los Andes; y el tapir malayo (T. indicus), en el sudeste asiático. Varias de ellas están amenazadas según evaluaciones de conservación, y todas dependen de paisajes continuos para sobrevivir.

Tapir malayo o tapirus indicus.
Tapir malayo o tapirus indicus.

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El “jardinero del bosque”: sembrar sin sembrar

El tapir cumple una función ecológica comparable a una infraestructura invisible. Es un frugívoro que consume frutos enteros y luego defeca semillas viables en “paquetes” ricos en nutrientes.

Tapir de baja tierra (Tapirus terrestres) o Tapir sudamericano.
Tapir de baja tierra (Tapirus terrestres) o Tapir sudamericano.

Como camina grandes distancias entre sitios de descanso, agua y alimentación, puede transportar semillas a kilómetros del árbol madre, conectando parches de bosque y favoreciendo la recolonización de áreas degradadas.

Su tamaño —entre los mayores mamíferos terrestres de las selvas americanas— le permite ingerir y movilizar semillas grandes que otros animales no dispersan con la misma eficacia.

Tapir de baja tierra (Tapirus terrestres) o Tapir sudamericano.
Tapir de baja tierra (Tapirus terrestres) o Tapir sudamericano.

En un ecosistema fragmentado, esa capacidad puede marcar la diferencia entre un bosque que se renueva y otro que envejece sin reemplazo.

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Un animal “prehistórico” que sigue vivo

El tapir suele describirse como un “fósil viviente” no porque sea idéntico a sus antepasados, sino por su pertenencia a un linaje antiguo de perisodáctilos (ungulados de dedo impar), el grupo que también incluye a caballos y rinocerontes.

Tapir malayo o tapirus indicus.
Tapir malayo o tapirus indicus.

Su diseño corporal —robusto, de patas cortas y con cráneo particular— conserva rasgos que remiten a millones de años de historia evolutiva, mientras su rol ecológico sigue siendo completamente actual.

Trompa corta, función compleja

La característica más reconocible es su mini-probóscide, una estructura flexible formada por la nariz y el labio superior. No es un adorno: funciona como una herramienta prensil para seleccionar hojas, brotes y frutos, explorar el entorno y olfatear con precisión.

En ambientes de vegetación densa y baja visibilidad, el olfato es un sentido crucial para detectar comida, depredadores o presencia humana. Además, su afinidad por el agua —se zambulle y nada con soltura— convierte esa trompa corta en un recurso práctico para respirar y orientarse.

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Crías con rayas y manchas: camuflaje temporal

Las crías nacen con un patrón de rayas y manchas claras que recuerda a la luz filtrada entre hojas: un camuflaje eficaz en el sotobosque. Ese “diseño” se va desvaneciendo a medida que crecen y, por lo general, desaparece hacia los 6 a 8 meses, cuando adoptan la coloración más uniforme de los adultos.