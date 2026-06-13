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13 de junio de 2026 a la - 16:30

Esto dijo el exembajador Marc Ostfield sobre el partido entre Paraguay y EE.UU.

Imagen de archivo: el exembajador de Estados Unidos en Paraguay Marc Ostfield.
Imagen de archivo: el exembajador de Estados Unidos en Paraguay Marc Ostfield. Nina Osorio

Marc Ostfield, exembajador estadounidense, publicó un mensaje referente al partido entre la Selección Paraguaya y la de Estados Unidos. ¿Qué dijo el diplomático? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Ayer, el debut de la selección nacional en el Mundial de Fútbol fue marcado por una goleada realizada por la selección de Estados Unidos. La derrota fue por 4-1 y tras el encuentro, el exembajador Marc Ostfield publicó un mensaje.

“Queridos amigos paraguayos, gracias por un gran partido anoche”, inicia su publicación en su cuenta de la plataforma LinkedIn.

Jugadores de Paraguay y Estados Unidos luchan por el balón en el estadio SoFi, con hinchas al fondo en un ambiente competitivo.
La Albirroja cayó en su debut del Mundial 2026 en el SoFi Stadium de Estados Unidos.

Asimismo, apuntó que “la Albirroja mostró garra, talento y corazón”, mientras que para él fue “un honor” ver el encuentro entre ambos equipos.

“Fue un honor ver a Paraguay y a EE.UU. competir con respeto y pasión. ¡Nos une el fútbol y la amistad! Un fuerte abrazo“, concluyó.

El mensaje del exembajador Marc Ostfield tras el partido entre Paraguay y Estados Unidos en el Mundial.
El mensaje del exembajador Marc Ostfield tras el partido entre Paraguay y Estados Unidos en el Mundial.

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Marc Ostfield y su paso por Paraguay

El exembajador estadounidense Marc Ostfield había sido señalado por el cartismo tras las sanciones sobre el expresidente Horacio Cartes y sus empresas.

Una de las fotografías que compartió el exembajador Ostfield.
Una de las fotografías que compartió el exembajador Ostfield.

En agosto del 2024 fue cuando el canciller del Gobierno de Santiago Peña, Rubén Ramírez Lezcano, leyó un comunicado oficial en el que informaron que como Gobierno Nacional ven “con desagrado” las sanciones que Estados Unidos impuso a Tabesa y por esto habían pedido a EE.UU. que se “acelere el proceso” de salida del diplomático.

Inclusive, en marzo de este año, Pedro Ovelar, el abogado de Horacio Cartes, había calificado como un “fracaso” la gestión del exembajador. “Usted fue el peor embajador que ha pisado el suelo paraguayo“, había declarado Ovelar.

Embajador de EE. UU. Marc Ostfield visitó el monolíto de Santiago Leguizamón en Pedro Juan Caballero. (Fuente cuenta de X de embajada de EE.UU.)
Embajador de EE. UU. Marc Ostfield visitó el monolíto de Santiago Leguizamón en Pedro Juan Caballero. (Fuente cuenta de X de embajada de EE.UU.)

Ostfield ya había comunicado que el 31 de diciembre del 2025 año pasado iba a ser su último día de servicio público, ya tiempo después de haber concluido su misión diplomática en nuestro país.

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