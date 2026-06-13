Esto dijo el exembajador Marc Ostfield sobre el partido entre Paraguay y EE.UU.

Ayer, el debut de la selección nacional en el Mundial de Fútbol fue marcado por una goleada realizada por la selección de Estados Unidos. La derrota fue por 4-1 y tras el encuentro, el exembajador Marc Ostfield publicó un mensaje.

“Queridos amigos paraguayos, gracias por un gran partido anoche”, inicia su publicación en su cuenta de la plataforma LinkedIn.

Asimismo, apuntó que “la Albirroja mostró garra, talento y corazón”, mientras que para él fue “un honor” ver el encuentro entre ambos equipos.

“Fue un honor ver a Paraguay y a EE.UU. competir con respeto y pasión. ¡Nos une el fútbol y la amistad! Un fuerte abrazo“, concluyó.

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Marc Ostfield y su paso por Paraguay

El exembajador estadounidense Marc Ostfield había sido señalado por el cartismo tras las sanciones sobre el expresidente Horacio Cartes y sus empresas.

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En agosto del 2024 fue cuando el canciller del Gobierno de Santiago Peña, Rubén Ramírez Lezcano, leyó un comunicado oficial en el que informaron que como Gobierno Nacional ven “con desagrado” las sanciones que Estados Unidos impuso a Tabesa y por esto habían pedido a EE.UU. que se “acelere el proceso” de salida del diplomático.

Inclusive, en marzo de este año, Pedro Ovelar, el abogado de Horacio Cartes, había calificado como un “fracaso” la gestión del exembajador. “Usted fue el peor embajador que ha pisado el suelo paraguayo“, había declarado Ovelar.

Ostfield ya había comunicado que el 31 de diciembre del 2025 año pasado iba a ser su último día de servicio público, ya tiempo después de haber concluido su misión diplomática en nuestro país.

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