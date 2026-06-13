Purahéi Soul tras su presentación en el SoFi Stadium: “estamos orgullosos de nuestro vestuario”

El despliegue visual de la agrupación paraguaya en el partido inaugural del Mundial 2026 en Los Ángeles, Estados Unidos, requirió una meticulosa planificación artística centrada en la identidad cultural del país, reveló Patty Kolenda PR y manager de Purahei Soul.

Lea más: Purahéi Soul: emoción y fervor albirrojo en la entonación del Himno Nacional

El diseño de indumentaria se convirtió en un pilar clave para la proyección internacional, atrayendo las miradas durante el canto del himno nacional de Paraguay, cuyo seleccionado enfrentó al de Estados Unidos, de apertura en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Al ser consultada sobre los responsables detrás de la confección de las piezas lucidas en el campo de juego, Jennifer Hicks detalló: “Bueno, el estilismo de nuestro vestuario está, por ahora, encargado con Nelson Viveros alias Cuco Dislexia Severa.

“El se encargó del estilismo con prendas diseñadas por Ancestral Paraguay, de Cami Orué, y accesorios de Tiziana Hoysel. Hay mucha colaboración con las artesanas de Yataity, con el trabajo en Aopoi, los bordados que tenemos en las camisas, y estamos muy orgullosos de nuestro vestuario”, agregó Hicks.

El impacto de cantar en la cancha y el fervor patriótico

La emotividad de la interpretación del Himno Nacional, un evento ampliamente cubierto por las crónicas de prensa en los días previos, dejó una huella profunda en los intérpretes paraguayos tras pisar el césped del imponente estadio norteamericano ante una multitud.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Miguel Narváez revivió los momentos de la puesta en escena manifestando: “La presentación de ayer fue sublime para nosotros, desde el momento que entramos al estadio para reconocer el lugar, hasta cuando estuvimos cantando ahí, en medio de todo, en medio de la cancha… Fue… no tiene nombre lo que lo que se siente, es alguna sensación inexplicable que nunca sentí antes, y estamos muy felices".

Por su parte, Jennifer Hicks complementó sobre la misma experiencia: “Nos sentimos superpoderosos, representando también el sueño de Paraguay, de mostrarse al mundo como lo que somos, gigantes”.

El reconocimiento internacional y el encuentro con celebridades

La propuesta integral de Purahéi Soul, que enlazó la calidad técnica vocal con un concepto de raíces tradicionales nativas, despertó el interés de los productores musicales y de los artistas anglosajones presentes en el evento, según revelaron los artistas y su PR. La delegación nacional constató el impacto que genera el arte paraguayo.

“Sentimos que el equipo (Purahei Soul) está listo (para grandes cosas), que a los artistas con los que compartimos, les interesaba saber sobre nosotros, sobre nuestro trabajo, sobre nuestro estilismo, sobre nuestro vestuario. Muchos norteamericanos nos felicitaron por el por las voces y por el estilismo. Sinceramente, nos sentimos muy admirados en lo que pasó y estamos agradecidos con la oportunidad. Es un triunfo por todos lados, pero sobre todo para el equipo de Purahei Soul”, declaró Hicks durante el desayuno al día siguiente de la presentación.

Disciplina y profesionalismo en el camarín de las estrellas

El paso del dúo por las áreas de vestuarios y de producción del SoFi Stadium propició una convivencia cercana con figuras de la industria pop y del entretenimiento mundial, tales como Katy Perry, Paris Hilton, Anitta y sus respectivos equipos de trabajo, dejando una importante lección sobre la rutina y la disciplina técnica.

Respecto al trato recibido por parte de estas figuras de renombre, Miguel Narváez relató: “Y de las estrellas, voy a decir que me sorprendió que son personas así, normales, comunes y corrientes, y ahí entendí por qué son quienes son también, son personas buenísima onda, a todo dar. Humanos, superhumanos por ejemplo el caso de Paris Hilton, a quien le conocimos, y a su esposo, buenísima onda. A Katy Perry, Anita, o sea, personas muy humanas, muy enfocadas en el trabajo”.

Finalmente, Jennifer Hicks concluyó reflexionando sobre el nivel de autoexigencia observado en el ‘backstage’: “Eso también reafirma lo que nosotros siempre pensamos, de qué se trata también esta profesión. Es trabajo, es foco también es disciplina, y, pues, les vimos a ellos estirando, preparándose, calentando, como nosotros lo hacemos antes de los shows. Y eso se reafirma se reafirma todo lo que creemos sobre trabajar profesionalmente y trabajar, trabajar, trabajar. Si estrellas tan gigantes como Katy Perry están calentando, preparándose antes, se consolida todo lo que pensamos de venir preparándonos para vivir esta clase de momentos. Estamos listos”.