Ciencia
03 de mayo de 2026 a la - 13:42

Final feliz para Timmy: liberan en el mar del Norte a la ballena varada en Alemania

Fotografía de archivo: una foto aérea tomada el 29 de abril de 2026 muestra a la ballena jorobada rescatada en una barcaza especial a lo largo de la costa danesa, rumbo de regreso al mar del Norte, tras haber encallado en un banco de arena cerca de la ciudad de Lübeck a finales de marzo.
Fotografía de archivo: una foto aérea tomada el 29 de abril de 2026 muestra a la ballena jorobada rescatada en una barcaza especial a lo largo de la costa danesa, rumbo de regreso al mar del Norte, tras haber encallado en un banco de arena cerca de la ciudad de Lübeck a finales de marzo.080905+0000 PHILIP DULIAN

La ballena jorobada apodada “Timmy”, varada desde marzo en las costas alemanas, fue liberada este sábado en el mar del Norte, tras una operación de rescate gestionada por empresarios y veterinarios, generando un fervor nacional por su salvación.

Por AFP

La ballena varada desde hace semanas en las costas alemanas fue liberada este sábado en aguas abiertas del mar del Norte, dijo a la AFP una promotora de la misión de rescate, que remolcó en una barcaza al animal.

Una foto aérea tomada el 29 de abril de 2026 muestra un barco remolcando a la ballena jorobada rescatada en una barcaza especial, acercándose a la costa danesa rumbo de regreso al mar del Norte, tras haber encallado en un banco de arena cerca de la ciudad de Lübeck a finales de marzo.
Una foto aérea tomada el 29 de abril de 2026 muestra un barco remolcando a la ballena jorobada rescatada en una barcaza especial, acercándose a la costa danesa rumbo de regreso al mar del Norte, tras haber encallado en un banco de arena cerca de la ciudad de Lübeck a finales de marzo.

Apodada “Timmy” por los medios alemanes, la ballena fue descubierta el 23 de marzo en un banco de arena cerca de la ciudad de Lübeck, en el norte del país.

Una foto aérea tomada el 2 de mayo de 2026 muestra a una ballena jorobada rescatada mar adentro, cerca de Skagen, tras ser liberada de una barcaza.
Una foto aérea tomada el 2 de mayo de 2026 muestra a una ballena jorobada rescatada mar adentro, cerca de Skagen, tras ser liberada de una barcaza.

El cetáceo se liberó varias veces, pero volvía a quedar atrapado. Algunos expertos consideraron que estaba ya en agonía y las autoridades alemanas dieron por inútil el rescate.

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Sin embargo, ante el interés y la empatía despertados por “Timmy”, dos empresarios lanzaron una última operación para remolcar a la ballena desde las costas bálticas al mar del Norte.

Una foto aérea tomada el 29 de abril de 2026 muestra un barco remolcando a la ballena jorobada rescatada en una barcaza especial a lo largo de la costa danesa, de regreso al mar del Norte, después de que encallara en un banco de arena cerca de la ciudad de Lübeck a finales de marzo.
Una foto aérea tomada el 29 de abril de 2026 muestra un barco remolcando a la ballena jorobada rescatada en una barcaza especial a lo largo de la costa danesa, de regreso al mar del Norte, después de que encallara en un banco de arena cerca de la ciudad de Lübeck a finales de marzo.

Karin Walter-Mommert, una de las empresarias que financió la iniciativa, aseguró a la AFP que “Timmy” abandonó la barcaza de remolque sobre las 08:45 (06:45) frente a las costas de Dinamarca.

El animal expulsó aire al salir de la barcaza y nada ahora de forma autónoma y libre. Por el momento, va en la “dirección correcta” y “debería seguir luego bordeando la costa noruega en dirección al Ártico”, explicó.

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El regreso al mar del animal es el desenlace de una saga que tuvo a Alemania en vilo desde finales de marzo.

Indignación y críticas

Desde que quedó varada por primera vez, la ballena se ha convertido en un fenómeno nacional. Televisiones, medios digitales y numerosos ‘influencers" dieron seguimiento a las operaciones de rescate.

La decisión de las autoridades de abandonar estos intentos a principios de abril provocó indignación, y finalmente estas aceptaron el plan financiado por los dos acaudalados empresarios.

Este tampoco estuvo exenta de críticas. Varios expertos señalaron que el animal estaba demasiado debilitado y que el plan de la barcaza solo iba a aumentar su sufrimiento.

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Pero dos veterinarios que examinaron al mamífero desde una docena de metros consideraron que era “transportable desde el punto de vista médico”.

Según Walter-Mommert, la ballena presentaba el sábado por la mañana “pequeñas heridas, probablemente causadas por el transporte en el mar agitado, pero solo superficiales”.

Un transmisor GPS permitirá ahora seguir la trayectoria del cetáceo.