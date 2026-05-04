El Eurogrupo vigilará el impacto de nuevos modelos de IA como Mythos en la banca

Esta ha sido la principal conclusión del debate que han mantenido sobre este ámbito con la presidenta del Mecanismo Único de Supervisión del BCE, Claudia Buch, y el presidente de la Junta Única de Resolución Bancaria (JUR), Dominique Laboureix.

"Hemos confirmado que el sector bancario europeo es sólido, pero no hay margen para la complacencia. Los bancos deben esta preparados para una elevada incertidumbre y rápidos cambios tecnológicos", resumió en una rueda de prensa el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis.

El ministro de Finanzas griego explicó que este foro ha optado por "lanzar" una serie de discusiones sobre los modelos de IA "en la frontera" que "evolucionan rápido" y que "pronto pueden presentar riesgos de naturaleza sistémica", por lo que la zona euro debe dotarse de un "marco que apoye tanto la estabilidad como la competitividad".

El reto, a juicio de Pierrakakis, es que estas tecnologías de vanguardia requieren una gobernanza global "en un momento en el que el multilateralismo está cuestionado", por lo que señaló que la UE no puede permitirse el "lujo" de no abrir "canales" de diálogo" sobre modelos de IA con Estados Unidos.

"Parte de la cuestión es cómo de fuerte eres para participar de una forma no asimétrica" en debates sobre nuevos modelos de IA o en otras tecnologías, dijo el presidente del Eurogrupo.

A su lado, el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, señaló que la Comisión Europea está en contacto con Anthropic sobre "detalles técnicos" y "cibercapacidades" de su nuevo modelo Mythos, así como que en estos contactos la institución está intentando que se dé a empresas europeas a las pruebas que se están realizando, entre ellas entidades financieras.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reclamó a su llegada al Eurogrupo un "acceso temprano" de la UE a los nuevos modelos de inteligencia artificial (IA), como Mythos, y defendió que esto debe hacerse "a nivel comunitario".

"No podemos ser en este caso una región de segunda a la hora de esperar a estos modelos, a que podamos defendernos y a que nuestras empresas puedan defenderse de estos modelos", expresó.

Anthropic anunció hace unas semanas el desarrollo de Claude Mythos Preview, un nuevo modelo de computación con capacidades de programación y ciberseguridad tan avanzadas que la empresa ha decidido vetar su lanzamiento al público general por considerarlo un riesgo para la seguridad global.

Entre las empresas que pueden acceder se encuentran Amazon, Apple, Google, Microsoft, Nvidia, CrowdStrike, JPMorgan Chase, Cisco, Broadcom, Palo Alto Networks y la Linux Foundation.

El objetivo es que estos gigantes utilicen la potencia de Mythos para identificar y parchear vulnerabilidades en la infraestructura crítica de 'software' antes de que actores malintencionados puedan explotarlas.