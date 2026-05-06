Precios del petróleo caen y las acciones suben ante esperanza de paz en Oriente Medio

A las 03H50 GMT, el petróleo West Texas Intermediate, referencia del mercado estadounidense, caía 1,78% a 100,45 dólares el barril en las operaciones asiáticas.

El Brent del mar del Norte, referente mundial, bajaba 1,7% a 108 dólares.

Los inversionistas recibieron con beneplácito la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de suspender el apoyo a los barcos varados en Ormuz, una estratégica vía por donde pasa, en tiempos de paz, 20% de la producción mundial de crudo.

La medida estadounidense desató la ira de Teherán, que lanzó ataques contra Emiratos Árabes Unidos y puso en jaque la endeble tregua con Estados Unidos.

Trump adoptó el martes un tono más conciliatorio, al suspender la escolta a los barcos en el estrecho y afirmar que se han hecho avances importantes en un acuerdo de paz con Irán.

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No obstante, las fuerzas estadounidenses mantienen bloqueados los puertos iraníes, mientras Teherán continúa paralizando Ormuz.

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Bolsas se recuperaron

Con el petróleo en baja, las bolsas mundiales iniciaron en Wall Street una fuerte recuperación, impulsadas por las acciones tecnológicas.

El auge continuó en Asia con alzas importantes en Hong Kong, Shanghái, Sídney, Wellington, Taipéi, Manila y Yakarta.

Pero la estrella de la jornada fue el índice Kospi de Seúl, con más de 6,33% de avance gracias al espectacular repunte de Samsung, cuyo valor de mercado superó por primera vez un billón de dólares.

Samsung y su rival nacional SK hynix se han convertido en actores clave en el suministro de semiconductores de alto rendimiento que demandan las empresas que compiten por mantenerse al día en la vertiginosa industria de la IA.