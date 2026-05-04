Los microplásticos en suspensión pueden contribuir de forma importante al cambio climático

La revista Nature publica este lunes un estudio en el que investigadores de varios centros chinos y estadounidenses describen sus experimentos y simulaciones en laboratorio para medir la potencial contribución al calentamiento de los microplásticos y nanoplásticos suspendidos en el aire, un impacto no evaluado hasta ahora.

Estos micro y nanoplásticos se originan a partir de la fragmentación de residuos plásticos de mayor tamaño, y su diámetro está entre 1 nanómetro (una milmillonésima parte de un metro) y 500 micrómetros (una millonésima parte de un metro).

Los diferentes procesos atmosféricos transportan estos microplásticos por todo el mundo, desde grandes cumbres a profundas fosas oceánicas.

Estudios previos sugerían que la contribución de las micro partículas de plástico en suspensión al cambio climático era mínima, pero dichos análisis solían partir del supuesto de que eran incoloros, algo poco realista, ya que la mayoría de plásticos usados suelen contener pigmentos.

Pues bien, utilizando espectroscopia electrónica de alta resolución y combinando estas mediciones con simulaciones de transporte atmosférico, los investigadores han visto que las partículas negras y de color absorben la luz solar en mucha mayor medida que las partículas blancas.

Tras hacer este hallazgo, han calculado el impacto potencial de estas partículas de color en el calentamiento global.

Los científicos han hecho estimaciones de la masa total de plástico suspendida que puede haber, de media, por cada metro cuadrado de aire.

Para ello, han tenido en cuenta los datos inventarios globales de emisiones de plástico y el tiempo que estas partículas se quedan en la atmósfera, que como mínimo suele ser de semanas, ha explicado uno de los autores, Drew Shindell, investigador de la Universidad estadounidense de Duke, en rueda de prensa.

Los resultados han apuntado a que las partículas de plástico en suspensión, y en particular los nanoplásticos de color que son los más persistentes, contribuyen al calentamiento atmosférico. Sus emisiones serían el equivalente al 16,2% de la contaminación que supone el carbón negro u hollín.

“Este estudio respalda la tesis de que las partículas de plástico presentes en la atmósfera pueden absorber la luz y, por lo tanto, provocan un aumento del calentamiento global”, señala el investigador Sam Harrison, del Centro Británico de Ecología e Hidrología, en una reacción recogida por Science Media Centre (SMC).

“El problema de este tipo de estimaciones es que pueden estar sobredimensionadas en muchos órdenes de magnitud. La masa total de plásticos no proviene de muestreos reales, sino de simulaciones basadas en inventarios previos. Los resultados tienen que ser tomados con cautela”, matiza Roberto Rosal, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Alcalá, en una reacción para la misma plataforma.

Preguntado por los periodistas a este respecto en una rueda de prensa organizada por Nature, Drew Shindell ha reconocido que al basar sus resultados en simulaciones de laboratorio, los autores pueden haber sobreestimado la presencia de plásticos, aunque también también la pueden haber infravalorado.

Los autores han abogado por seguir investigando el impacto de las partículas plásticas en suspensión al cambio climático, puesto que todo apunta a que es significativo.