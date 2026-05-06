Anthropic anuncia un acuerdo con SpaceX, de Musk, para acceder a su supercomputadora de IA

Anthropic obtendrá acceso a más de 300 megavatios de capacidad de cómputo de la supercomputadora Colossus 1, una de las más grandes del mundo, lo que le permitirá aumentar los límites de Claude API y Claude Code.

Además, la empresa basada en California ha manifestado, como parte del acuerdo, interés en asociarse con SpaceX para desarrollar “varios gigavatios” de capacidad de cómputo de la inteligencia artificial en órbita, según explicó en un comunicado.

El convenio se da después de que Musk criticó abiertamente en el pasado a Anthropic.

En febrero pasado, el hombre más rico dijo en un mensaje de X que los modelos de inteligencia artificial de la tecnológica son "misántropos y malvados" y que odiaban "a los blancos y a los asiáticos, a los heterosexuales y a los hombres".

Los comentarios de Musk surgieron en respuesta a una publicación en X en la que Anthropic anunció haber cerrado una ronda de financiación de 30.000 millones de dólares, alcanzando una valoración de 380.000 millones de dólares.

El magnate también criticó a Anthropic por los desacuerdos que la tecnológica tuvo con el Gobierno del presidente Donald Trump por el uso de Claude.

Pero Musk ha cambiado de postura, en su plataforma de X dijo este miércoles que se sentía impresionado, después de pasar la última semana mucho tiempo con miembros de alto rango del equipo de Anthropic y que se sentía "impresionado".

"Siempre y cuando mantengan una actitud de autocrítica rigurosa, es probable que Claude resulte ser un buen producto", apuntó el magnate, que ha pasado los últimos días en California donde testificó durante tres días en el juicio derivado de la demanda que interpuso contra OpenAI.