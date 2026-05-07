Paraguay se une a Acuerdos de Artemis de la NASA para la exploración de la Luna y Marte

En un mensaje en la red social X, la legación diplomática dio la bienvenida a Paraguay a esta coalición internacional que aseguró está comprometida con "una exploración espacial transparente, pacífica y responsable".

El presidente de la Agencia Espacial del Paraguay, Osvaldo Almirón, firmó los acuerdos en representación del país suramericano en un acto celebrado en el Ministerio de Defensa en Asunción.

De este modo, Paraguay es un nuevo socio de esta iniciativa impulsada por Estados Unidos que busca "la exploración civil y el uso de la Luna, Marte, cometas y asteroides con fines pacíficos", destacó la embajada estadounidense.

Además, subrayó que la firma de los Acuerdos Artemis es "otro paso adelante en la profundización de la alianza estratégica" entre ambos países, que actualmente se encuentran ampliando la colaboración en ciencia, tecnología, defensa nacional y ciberseguridad.

La suscripción de este acuerdo ocurre en medio de un renovado impulso global hacia la exploración espacial, luego de que Artemis II de la NASA culminó el pasado 10 de abril con éxito su misión de llevar nuevamente al ser humano a la órbita lunar por primera vez desde 1972.

La NASA y el Departamento de Estado norteamericano establecieron los Acuerdos Artemis en 2020 junto con Australia, Canadá, Italia, Japón, Luxemburgo, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido.

En América, son signatarios Brasil, Canadá, Colombia, México, Uruguay, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, República Dominicana y Panamá.

Entre los principios del Acuerdo Artemis se encuentra la exploración pacífica del espacio, la transparencia en las actividades de los países para evitar confusión y conflictos, y la ayuda mutua entre los firmantes en la asistencia durante emergencias.